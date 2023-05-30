Для боротьби з дронами: рідкісний комплекс РСЗВ охороняє берегову лінію у Севастополі (фото)

За даними журналістів, модифікований варіант "Града" розмістили у Севастополі на Південному молу для запобігання диверсіям.

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Жителі тимчасово окупованого Севастополя, що у Криму, повідомили, що у Південному молу встановили рідкісну ракетну систему залпового вогню ДП-62 "Дамба". Про це 30 травня пише місцеве медіа "Кримський вітер".

За інформацією журналістів, комплекс є модифікованим варіантом "Града", призначений для боротьби з диверсантами. Дальність стрільби становить 5 км.

РСЗВ ДП-62 "Дамба" Фото: Крымский ветер

"На відміну від "Града", стрілянину з "Дамби" можна вести за допомогою виносного пульта. Установку підключається до мережі з напругою 380 вольтів, після чого може працювати в автономному режимі або в тандемі з гідроакустичною станцією", — сказано в повідомленні.

У місцевому ЗМІ вважають, що окупанти вирішили використати протидиверсійні комплекси в Криму для знищення українських морських дронів, які атакують російські кораблі.

Нагадаємо, 24 травня російські ЗМІ заявили про ймовірну атаку на російський корабель проєкту 18280 "Іван Хурс". Згодом було встановлено, що Кримський міст тимчасово закрито протягом дня 24 травня у зв'язку з проведенням навчань у цьому районі.

Пізніше росЗМІ заявляли про ліквідацію трьох українських дронів, які атакували судно. Проте журналіст Орест Сохар 25 травня опублікував відео моменту атаки українського дрона на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".