Пригожина тримають у готелі в Мінську без жодного вікна, — комітет із розвідки США (відео)

За словами голови Сенатського комітету з розвідки Марка Ворнера, власник ПВК "Вагнер" наразі перебуває у столиці Білорусі. Востаннє його бачили на публіці, коли він виїжджав із Ростова.

Літак із Євгеном Пригожиним приземлився в білоруській столиці, а поселили керівника ПВК "Вагнер" в одному з місцевих готелів. Примітною є й та обставина, що в ньому немає жодного вікна. Про це повідомив голова Сенатського комітету з розвідки США Марк Ворнер в інтерв'ю NBC News.

Ватажок найманців ПВК "Вагнер" дістав розпорядження виїхати до Білорусі в рамках угоди щодо припинення збройного заколоту з представниками кремлівського режиму.

Голова Сенатського комітету з розвідки США Марк Ворнер — про Євгена Пригожина

Востаннє він з'являвся на публіці, коли їхав із Ростова після виведення з міста свого угруповання.

Голова Сенатського комітету з розвідки Марк Ворнер заявив в інтерв'ю журналістам, що Пригожин наразі перебуває в Мінську і що його поселили в готелі без вікон.

"Зрозумійте, це просто повідомлення про те, що він перебуває в одному з небагатьох готелів Мінська, у яких немає жодного вікна".

За словами Ворнера, це може бути зроблено для захисту від замахів.

Нагадаємо, що голова Кремля Володимир Путін зробив заяву про те, що військові зупинили громадянську війну у РФ. За його словами, військовослужбовці та силовики довели справою вірність народу і військовій присязі. Вони нібито діяли злагоджено під час пригожинського бунту і врятували мирних жителів.

Також повідомлялося, що, за оцінками "Інституту дослідження війни", Сергій Шойгу залишиться на чолі Міноборони, хоча в інформпросторі вже говорять про наступника.