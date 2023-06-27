"Дуже скоро": у Силах оборони півдня України анонсують хороші новини з фронту (відео)

За словами Наталії Гуменюк, підрив дамби Каховської ГЕС не допоміг росіянам уповільнити українських військових. На півдні ЗСУ просуваються на всіх напрямках.

Українські захисники продовжують вести активні контрнаступальні дії і вкладаються в план. Про це у вівторок, 27 червня, повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу "Укрінформ".

За її словами, розрахунок російських окупантів на те, що підірвавши дамбу Каховської ГЕС, вони зможуть сповільнити українських військових виявився хибним. Вона зазначила, що просування українських військ є на всіх напрямках, але необхідно розуміти, що зараз дуже важливо зберігати режим інформаційної тиші.

"Тому я можу сказати тільки, що на нашому напрямку ми ведемо дуже потужну контрбатарейну боротьбу", — зазначила вона.

Гуменюк розповіла журналістам, що підрив Каховської ГЕС не завдав ЗСУ таких проблем, на які розраховували росіяни, хоч деякі зміни в бойовій роботі й відбулися.

Вона наголосила, що такі зміни вкладаються в глобальний план "страшного контрнаступу" Сил оборони, який так лякає загарбників.

"Росіяни продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа, яку вони спричинили, не зупинить ЗСУ. Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде заздалегідь з узгодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх потішать, я впевнена", — сказала речниця Сил оборони півдня.

Підрив Каховської ГЕС та його наслідки

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС 6 червня було підтоплено десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Найбільше постраждав лівий окупований берег Дніпра.

Сотні мирних жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області загинули через те, що російські загарбники відмовилися їх евакуювати.