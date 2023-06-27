"Робіт не фіксуємо": у ДПСУ не підтвердили будівництво табору для ПВК "Вагнер" у Білорусі

За словами спікера відомства Андрія Демченка, українська розвідка продовжує стежити за ситуацією. Приводів для занепокоєння поки що немає, але відкидати цей сценарій не можна.

Українські прикордонники поки що не зафіксували будівництва бази для найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє пресслужба відомства 27 червня.

За його словами, українська розвідка продовжує стежити за ситуацією, але вся інформація про будівництво таборів для бійців ПВК "Вагнер" недалеко від українського кордону не відповідає дійсності.

"Що стосується появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, наразі таких робіт ми не фіксуємо", — йдеться в повідомленні.

При цьому, не можна виключати остаточно такий сценарій. Противник може в будь-який момент почати підготовку до прибуття нових російських окупантів на свою територію.

Андрій Демченко заявив, що за ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка, зокрема Держприкордонслужби, і їм відомо про всі плани наших "сусідів".

Такої ж думки дотримуються і розслідувачі з моніторингового проекту "Беларускі Гаюн". У своїх соціальних мережах вони заявляли, що не мають даних, які підтверджували б факт будівництва таборів.

"Що стосується можливого перекидання найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі, то ми зможемо підтвердити або спростувати ці дані шляхом прямого спостереження. На сьогоднішній день, ніяких колон ПВК, що рухаються до Білорусі або вже перебувають у РБ, — немає", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 26 червня російське медіа "Верстка" повідомило, що в Білорусі розпочалося будівництво таборів, у яких найближчим часом планують розмістити щонайменше 8 тисяч бійців ПВК "Вагнер". Розташувати цей табір противник хотів поруч із містом Осиповичі, всього за 200 кілометрів від кордону з Україною.