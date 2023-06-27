"Усіх змусять воювати": окупанти на Запоріжжі поставили на облік 1500 чоловіків

Окупаційна влада Запорізької області створила 44 військово-облікові столи. Мер Мелітополя Іван Федоров у зв'язку з цим заявив, що росіяни хочуть перетворити чоловіків у регіоні на "гарматне м'ясо".

На тимчасово окупованій території Запорізької області розпочали роботу 44 військово-облікові столи. У рамках заходу з набору військовослужбовців окупаційна влада поставила на військовий облік уже 1500 осіб. Про це 27 червня заявив "виконувач обов'язків губернатора" Запорізької області Євген Балицький.

"Громадяни призовного віку, а також громадяни, які перебувають у запасі, тепер можуть стати на військовий облік в органах місцевого самоврядування за місцем проживання", — написав урядовець у Telegram.

Балицький додав, що пункт відбору на військову службу за контрактом працює і в Мелітополі. Цю інформацію прокоментував мер міста Іван Федоров. Він написав, що росіяни вже відкрито заявляють, що збираються перетворити чоловіків на тимчасово окупованій території на "гарматне м'ясо".

"Як альтернативу пропонують службу "за контрактом" у незаконних збройних формуваннях. Результат буде один — усіх змусять воювати і вмирати за окупантів", — підкреслив Федоров.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 14 квітня поточного року підписав закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних. Згідно з нормами цього закону, повістка вважається врученою з моменту появи в особистому кабінеті порталу "Держпослуги" незалежно від того, чи бачив її сам військовозобов'язаний.

Також 10 травня Путін підписав указ про призов на військові збори громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі. До цієї категорії громадян входять чоловіки призовного віку від 18 до 60 років і жінки від 18 до 55 років, які раніше служили у ЗС РФ або проходили військову підготовку.