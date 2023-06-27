Путін пофантазував на тему втрат західної техніки у ЗСУ (відео)

Глава Кремля на зустрічі з військовослужбовцями Міноборони заявив, що тільки за минулий тиждень Сили оборони нібито втратили 280 одиниць техніки.

Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з військовими Міноборони озвучив втрати західної військової техніки, яку було нібито підбито під час наступальних дій ЗСУ. Підглядаючи в шпаргалку глава Кремля заявив, що з 4 червня українські сили втратили 259 танків і 780 бронемашин. Про це повідомляє пресслужба адміністрації російського президента.

Путін зізнався, що йому передали "уточнені відомості", згідно з якими тільки на Оріхівському напрямку протягом тижня ЗСУ нібито втратили 280 одиниць техніки.

"З 4 червня, тобто з моменту початку так званого контрнаступу, противник втратив 259 танків, бронемашин — 780, а тільки на Оріхівському напрямку, який противник вважає головним напрямком удару, і тільки за останні сім діб противник втратив 280 одиниць техніки, з них 41 танк, бронемашин — 102", — заявив російський лідер перед військовослужбовцями.

При цьому він зазначив, що такі результати пов'язані з роботою російської авіації.

"Тут бойові льотчики сидять, які дуже багато зробили для того, щоб ця бойова робота йшла у нас на належному рівні", — сказав Путін.

Судячи з усього таку інформацію Путіну надають чиновники Міноборони РФ, які, ймовірно, ігнорують дані порталу Oryx. Нагадаємо, що станом на 21 червня з початку місяця, тобто з активізацією бойових дій на півдні України, Сили оборони втратили 47 одиниць техніки. При цьому в це число входять танки, БМП, безпілотники та інші зразки не тільки західної, а й української військової техніки.

У зв'язку з цим оглядачі каналу UAF зазначили, що навіть під час наступальних операцій ЗС РФ продовжують зазнавати більших втрат порівняно з українськими силами.