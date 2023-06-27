Нова бригада ЗСУ знищила ворожий пункт управління безпілотниками (відео)

Російські війська облаштували об'єкт серед зруйнованої цивільної інфраструктури та дерев, щоб у віддаленому режимі керувати дронами.

Бійці 32-ої бригади Збройних сил України ліквідували російський пункт управління безпілотниками. Про це повідомили 27 червня у Facebook підрозділу.

Українська розвідка зафіксувала, що вороги облаштували відповідну засідку серед зруйнованої цивільної інфраструктури та дерев. Це дозволяло їм певний час бути непоміченими.

Згодом координати цілі отримали артилеристи. Завдяки воїнам 3 мінометного розрахунку об'єкт оперативно знищили.

"Працюємо на перемогу. Слава Україні!" – йдеться у дописі.

У бригаді також повідомили, що нещодавно знищили тиловий командний пункт ворога та склад боєприпасів. Окрім того, було ліквідовано три ворожі танки, а також одну БМП.

32-га окрема механізована бригада ЗСУ

Механізоване з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України раніше не було відомим, адже створене відносно не так давно. Станом на лютий 2023 року підрозділ, який має відповідати штатно бригаді, ще формувався. 32-га окрема механізована бригада ЗСУ пройшла злагодження напередодні контрнаступ ЗСУ, участь й у якому буде, ймовірно, одним з основних завдань.

Нагадаємо, 26 червня тероборонівці знищили комплекс відеоспостереження "Муром-М". Комплекс здатен зафіксувати техніку в темну пору доби на відстані до 8 км та здійснювати коригування вогню, тому заважає просуванню українських військ. Ураження комплексу "Муром-М" безпілотником забезпечило в цілому українським військам перевагу над ворогом. Це суттєво понизить рівень можливостей противника візуально контролювати дії наших підрозділів.

Також львівські десантники знищили ворожу БМД в районі Бахмута. Екіпаж ворожої техніки намагався швидко проскочити полем, але так й не доїхав до лісосмуги. У червні, як зазначили бійці, ініціатива на Бахмутському напрямку перейшла до Сил оборони України.