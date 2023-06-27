"Працюємо разом": Лукашенко розповів, чи дадуть "вагнерівцям" доступ до ядерної зброї

За словами політика, більшу частину смертоносної зброї вже було завезено на територію країни. Росіяни допомагатимуть обслуговувати її, адже у Білорусі раніше такого досвіду не було.

Олександр Лукашенко заявив, що обслуговуванням ядерної зброї в Білорусі не займатимуться найманці з ПВК "Вагнер". Це завдання лежить на російських військових. Про це повідомляє агентство БелТА 27 червня.

За його словами, у Білорусі раніше не було такого досвіду, тому обслуговуванням ядерної зброї, яку вже було завезено до країни, займатимуться бійці Збройних сил Російської Федерації.

"Працюємо разом. У нас досвіду такого немає. Обслуговують росіяни. Ми допомагаємо обслуговувати цю ядерну зброю", — йдеться в повідомленні.

А ось найманців із ПВК "Вагнер" до нього не підпустять, незважаючи на розмови, які з'являються в мережі.

"Поляки та інші вважають, що "Вагнер" охоронятиме ядерну зброю тощо. Ніяку ядерну зброю "Вагнер" охороняти не буде. Там охоронятимуть, і охороняють сьогодні, оскільки вже частину ядерної зброї — не буду говорити, скільки — більшу частину завезено до Білорусі. Охороняють росіяни і білоруси", — продовжив Олександр Лукашенко.

До слова, окремо білоруський політик заявив, що в країні не планують відкривати пункти з набору найманців до ПВК "Вагнер", а ті громадяни Білорусі, які захочуть стати частиною військової кампанії, — "знайдуть туди дорогу".

Нагадаємо, 27 червня повідомлялося, що Олександр Лукашенко розповів про розмову з Путіним під час заколоту в РФ. За його словами, під час повстання ПВК "Вагнер" йому особисто зателефонував президент РФ. Після цього білоруський політик зробив висновок, що "ухвалено жорстоке рішення — мочити".

Також Олександр Лукашенко заявив, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перебуває на території Білорусі. За його словами, усіх гарантій безпеки, які були обумовлені під час переговорів, було дотримано.