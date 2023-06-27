День народження оборонця Азовсталі "Редіса": легендарного командира привітали зі святом

В Офісі президента наголосили, що Україна поважає своїх героїв, які продемонстрували честь, вірність та міцність. Побратими згадали, що Прокопенко пройшов шлях від рядового солдата й завжди був справжнім лідером.

Захисник Азовсталі Денис "Редіс" Прокопенко, який командував українським полком "Азов" під час оборони Маріуполя, відзначає 32 день народження. Про це повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький у Telegram.

Він назвав українського захисника одним із небагатьох людей в цьому світі, до яких слово "сталевий" можна застосувати у прямому сенсі – без лапок. Зі слів Білецького, "Редіс", як всі справжні чоловіки, не фанат днів народження.

"Тому просто і без здравиць – чекаю, друже, у нашої Азовської сім’ї багато справ", – зазначив він.

Денис "Редіс" Прокопенко

До побажань долучився й Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. Він у Telegram наголосив, що Україна поважає подвиги своїх героїв.

"Для тебе честь, вірність Україні, життя побратимів — не просто слова, а справжня цінність", – звернувся він до "Редіса".

У Маріупольській міськраді повідомили, що Денис до останнього тримав сталеву оборону у заблокованому російськими військами місті на "Азовсталі" — у серці спротиву. Разом з іншими захисниками стали прикладом мужності, стійкості та незламності.

Колишній командир "Азову" Максим Жорін у Telegram також привітав побратима з днем народження. З його слів, Денис — легендарний командир з беззаперечним авторитетом, людина великої сили, мужності та сміливості.

"Редіс заслужив, аби за його повернення боролась вся країна!" – йдеться у дописі.

У Telegram-каналі "Азову" нагадали, що "Редіс" з 2014 року пройшов важкий, сповнений випробувань шлях: від рядового солдата до командира роти, батальйону, а згодом і полку. Він завжди був справжнім лідером, який здатен не тільки давати накази та ставити задачі, але й, найголовніше — відповідати за життя солдат та ухвалені ним рішення.

Нагадаємо, наприкінці травня 2022 року "Редіс" разом з іншими захисниками Маріуполі опинився у російському полоні. Восени його звільнили, згодом він опинився у Туреччині.