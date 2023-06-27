Батькам вбитих підлітків у Бердянську дозволили поховати дітей, – МВА

У Бердянську відбудеться прощання з Тіграном Оганнісяном та Микитою Хангановим, яких розстріляли російські загарбники.

Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, вбитих підлітків у Бердянську, батькам дозволили поховати. Про це інформує Бердянська міська військова адміністрація у Telegram.

Прощання з ними відбудеться у четвер, 29 червня. Захід буде організовано на території міста:

11:00 — прощання з Микитою

12:00 — прощання Тіграном

Вбивство підлітків у Бердянську

Російські ЗМІ повідомили, що на території Бердянська 24 червня, загинули двоє підлітків. Один із яких — Тігран Оганнісян, опублікував відео, де показав зброю і сказав останні слова: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

26 червня мати вбитого росіянами підлітка в Бердянську розповіла про свого сина у розмові з української журналісткою Яніною Соколовою. З'ясувалося, що хлопцеві було лише 16, він одразу після повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, однак на службу його не взяли. Родина Тіграна перебуває на території Німеччини. Хлопець мав намір виїхати, але окупаційна влада не випустила його з міста. Як зазначила журналістка, представники влади пообіцяли, що після війни хлопців поховають із почестями, як справжніх героїв.

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України, 26 червня повідомив, що росіяни не повернули тіла підлітків. Він назвав вбивство Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова позасудовою стратою.

Нагадаємо, 27 червня Бердянська МВА повідомила, що батькам загиблих підлітків, які стали жертвами росіян у місті, ще не дали подивитися на тіла їхніх дітей.