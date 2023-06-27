Вбивство підлітків у Бердянську: ЗМІ дізналися про ще одного застреленого чоловіка

Родичка сім'ї Тіграна повідомила, що він був застрелений у серце, Микита — в голову, а постріли здійснював снайпер.

Окрім 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, російські загарбники вбили 24-річного товарознавця з Бердянська Єгора Демченка. Про це розповіла його мати, інформує ASTRA у Telegram.

Жінка розповіла, що син працював товарознавцем і того вечора вийшов у парк Шмідта "випити кави". Він нібито почав допомагати пораненому силовику, в якого могли влучити Тігран та Микита.

Правоохоронці з РФ кричали, що її син це терорист, що він убив поліцейського. Один із силовиків прийшов до тями й сказав, що Єгор там просто повз проходив. Вбивць сина їй не назвали.

"Вони думали, що Єгор — разом із ними", – заява жінка, запідозривши у вбивстві Микиту та Тіграна.

Видання ASTRA зв'язалася з родичкою сім'ї Тіграна Ольгою. Вона підтвердила, що напередодні відбулося впізнання тіл, обох неповнолітніх вбили. З її слів, під час впізнання одному з батьків повідомили, що Тігран був застрелений у серце, Микита — в голову. Постріли здійснював снайпер.

Ольга розповіла, що дуже багато обставин залишаються нез'ясованими. Тігран був одягнений зовсім не в тому, у чому поїхав у місто. Він розмовляв із мамою телефоном, усе було на позитиві. У Микити був день народження і вони збиралися купити шаурму і відзначити. Вона впевнена, що дітей підставили.

Тігран Оганнісян та Микита Ханганов

Вбивство підлітків у Бердянську

Російські ЗМІ повідомили, що на території Бердянська 24 червня, загинули двоє підлітків. Один із яких — Тігран Оганнісян, опублікував відео, де показав зброю і сказав останні слова: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України, 26 червня повідомив, що росіяни не повернули тіла підлітків. Він назвав вбивство Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова позасудовою стратою.

Нагадаємо, Бердянська міська військова адміністрація 27 червня повідомила, що батькам вбитих підлітків у Бердянську дозволили поховати дітей. У місті 29 червня відбудеться прощання з Тіграном Оганнісяном та Микитою Хангановим, яких розстріляли російські загарбники.