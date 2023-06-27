Для контрнаступу: США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, що туди увійде

До нового пакета військової допомоги увійдуть бойові машини Bradley, бронетранспортери Stryker, а також артилерійські снаряди і ракети, зокрема для систем ППО Patriot.

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового військового пакета допомоги. Це вже 41-й пакет допомоги, який США надають від початку російського вторгнення. Вартість цього пакета оцінюється в 500 мільйонів доларів. Про це у вівторок, 27 червня, повідомили в пресслужбі Пентагону.

"Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її ППО, щоб допомогти Україні захистити свій народ, а також додаткові бронетранспортери, протитанкові системи, критично важливі боєприпаси та інше обладнання, щоб допомогти Україні дати відсіч агресивній війні Росії", — сказано в повідомленні оборонного відомства.

У новому пакеті військової допомоги передбачено такі елементи:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

ПЗРК Stinger;

додаткові боєприпаси для системи залпового вогню HIMARS;

боєприпаси та системи для розчищення перешкод;

обладнання для розмінування;

артилерійські снаряди калібром 155 мм і 105 мм;

30 бойових машин піхоти Bradley;

25 бронетранспортерів Stryker;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові ракетні комплекси Javelin;

протитанкові системи AT-4;

бронебійні ракети;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя і понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;

тепловізійні системи та прилади нічного бачення;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

Надання цього військового пакета здійснюється в умовах втрат, понесених під час літнього контрнаступу, повідомляють західні ЗМІ. За даними The New York Times, щонайменше 17 бойових машин Bradley було пошкоджено або знищено, імовірно, на мінних полях, створених російськими збройними силами.

Раніше, 26 червня, агентство AP повідомляло, що підтримка буде спрямована на посилення контрнаступу ЗСУ, який на початкових етапах просувався повільніше, ніж очікували у США.