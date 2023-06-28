Спроба Путіна відродити СРСР остаточно провалилася, – Єрмак (відео)

Завдяки сміливості та боротьбі української нації було зруйновано міф про непереможність Росії.

Усі намагання очільника Кремля Володимира Путіна відновити Радянський Союз остаточно зазнали краху. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у розмові з Крістіан Аманпур в ефірі CNN.

Він розповів, що події, які відбулися на території Росії цими вихідними, остаточно зруйнували міф про те, що все в РФ під контролем. У світі побачили, що російська влада не здатна й надалі тримати ситуацію стабільною.

"Це ще один доказ того, що спроба Путіна відродити СРСР остаточно провалилася", – заявив Єрмак.

На думку керівника Офісу президента України, Путін не контролює ситуацію в Росії та живе в паралельній реальності. На його думку, заколот підрозділів ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним матиме значний вплив на подальше сприйняття Росії та президента цієї терористичної країни.

Події останніх днів він назвав дуже потужним сигналом. З його слів, бойові зіткнення підрозділів Пригожина та регулярних військ РФ це наслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України варварської війни, яку російські загарбники влаштували після 24 лютого 2022 року. Спротив українського народу, як зазначив Єрмак, дозволив зламати плани ворога.

"Все це завдяки сміливості та боротьбі української нації", – зазначив він.

Нагадаємо, 27 червня Дмитро Кулеба, керівник МЗС України, повідомив, що в очільника Кремля Володимира Путіна залишився "останній аргумент" — ядерна зброя, яку він може використовувати для шантажу та залякування Заходу. За його словами, російська війська не здатні досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Диктатор чудово розуміє, у якому становищі опинився, тому намагається реалізувати свої задуми. На його думку, Захід "зробить велику помилку, якщо вирішить грати з Путіним у гру ядерного страху".