ПВК "Вагнер" уже не існуватиме у звичному вигляді після заколоту Пригожина, — Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заколот глави ПВК "Вагнер" Пригожина підірвав би бойовий дух російських військ, якби тривав довше.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не думає, що ПВК "Вагнер" залишиться такою ж, як і раніше, після невдалої спроби заколоту її ватажка Євгена Пригожина. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Я думаю, що "Вагнер" не продовжить своє існування в нинішньому вигляді", — сказав міністр.

Водночас він заявив, що йому все одно, що буде з найманцями, оскільки для нього головне те, що відбувається в Україні.

Однак Кулеба також зазначив, що військовий заколот Пригожина в Росії закінчився занадто рано.

"На жаль, Пригожин занадто швидко здався", — сказав він.

За словами міністра, заколот би куди сильніше підірвав дух російських окупантів, якби протримався хоча б 48 годин.

"Якби цей заколот тривав ще 48 годин, я впевнений, що ми б відчули деморалізуючий вплив на російські війська, які воюють на півдні та сході України", — сказав він.

Зазначимо, що 27 червня Кулеба оцінив шанси Путіна утримати владу. За його словами, Російські війська нездатні досягти своїх стратегічних цілей в Україні, тому президент РФ може тільки шантажувати світ ядерною зброєю.

Крім того, у Пентагоні заявили, що найманці ПВК "Вагнер" досі перебувають на території України. За словами бригадного генерала Пета Райдера, поки зарано говорити про теперішні можливості "вагнерівців" на фронті в Україні. Однак вони становлять небезпеку, де б не перебували.