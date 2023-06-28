"Буквально спали на їхніх тілах": у 47-й ОМБр розповіли, як захопили позиції ЗС РФ (відео)

Бійці підрозділу просунулися вглиб окупованої території України і мають намір штурмувати наступні позиції російських окупантів.

На одному з напрямків українського фронту бійці 47-ї ОМБр "Маґура" ЗСУ штурмували ворожі позиції і вибили звідти окупантів. Щоб іти далі, українські захисники змушені залишатися у ворожих окопах, буквально усіяних тілами росіян. Про успішний штурм і ночівлю серед трупів окупантів розповів один із керівників 47-ї бригади, головний майстер-сержант Валерій Маркус.

"Була доба штурмів. Ми просунулися дуже далеко і дуже глибоко. Пішки. Дуже втомилися. Зараз перебуваємо у ворожих окопах. Тут купа їхніх трупів. Ми з боями будемо просуватися далі. Це буде не швидко, бо оборона у них тут дуже щільна, добре вибудована, тому, етап, коли їхні трупи почнуть дуже смердіти, скоріш за все ми тут застанемо. Але ці негативні нюанси говорять про те, що ми успішно робимо свою роботу", — розповів Маркус.

Він додав, що захоплена позиція ворога — невелика траншея. Далі йдуть наступні позиції окупантів, які підрозділ Маркуса має намір штурмувати.

"Крайня позиція, яку ми вчора взяли, там була маленька траншейка. Ми мали залишитися на цій позиції і ночувати, щоб просунутися далі. Траншея вузенька і вся усіяна трупами ворога. І ми буквально спали на трупах. Такого досвіду я ще не мав у своєму житті, зато м'ягенько", — говорить Маркус.

Нагадаємо, що ЗСУ успішно контрнаступають щонайменше на 4 ділянках фронту і мають просування від Донецької до Запорізької областей.

Раніше повідомлялося, що бійці 73-го морського центру спеціального призначення на Південному напрямку взяли штурмом позиції ЗС РФ на одній з ділянок фронту. Штурм був блискавичним і російські вояки не змогли зібратися і чинити опір.