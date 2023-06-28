А-10 Warthog помирає: у ВПС США виводять легендарні штурмовики з двох авіабаз (фото)

Поки літаки виводитимуть із експлуатації, на авіабазах Moody й Gowen Field робитимуть дослідження, наскільки вони впливають на навколишнє середовище.

У ВПС США штурмовик A-10 Warthog більше не використовуватимуть на двох базах, на їх місце прибудуть винищувачі F-35 і F-16 Viper. Про це повідомляє The War Zone.

Плани Повітряних сил США полягають в тому, щоб до кінця десятиліття повністю вивести з експлуатації штурмовики A-10. Конгрес, імовірно, погодиться на це після років блокування такого рішення. Літаки виведуть із авіабаз Moody в Джорджії та Gowen Field Айдахо. На Moody очікується прибуття двох ескадрилій винищувачів F-35A з 2027 фінансового року. Для цього планується додатково залучити 500 людей. У інший час Департамент ВПС проводитиме аналіз впливу авіабази на навколишнє середовище. Очікується, що доповідь буде готова до осені 2025 року.

Поки ж на базі Moody базується дві ескадрильї штурмовиків A-10. Вони мають камуфляжі "Летючих тигрів" часів Другої світової війни.

Gowen Field отримає винищувачі F-16 Fighting Falcon навесні 2027 року. Нині там також проводитимуть аналіз впливу на навколишнє середовище, який завершиться навесні 2025 року. Поки там базується одна ескадрилья A-10 і 190-та винищувальна група.

A-10 на авіабазі Moody

Так на пенсію виведуть близько 54 штурмовики A-10. Наразі на службі залишається приблизно 273 літаки.

Нагадаємо, 12 квітня у ВПС США почали списувати штурмовики A-10 після 14 тисяч годин польоту.

10 березня повідомлялось, що ВПС США хочуть відмовитися від А-10 через 6 років.