28-ма бригада ЗСУ встановила український прапор на Курдюмівській дамбі (відео)

Бойові дії, за словами командування, тривали півтори доби. У Генштабі також підтверджують успіхи захисників на Бахмутському напрямку.

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу встановила на Курдюмівській дамбі український стяг. Про це повідомили в пресслужбі бригади в інстаграмі.

Українські військові заявили, що операція на Курдюмівській дамбі відбувалась протягом півтори доби. За її результатами вдалося установити український стяг.

"Курдюмівка, дамба. Двадцять шосте, нуль шосте. Ми це зробили за півтора дня… Штурмовий загін на Курдюмівській дамбі 28-ма ОМБр встановлює прапор. Нехай п*дари бачать і знають, що ми прийдемо за ними", — кажуть захисники у відео.

Бійці ЗСУ встановили прапор на Курдюмівській дамбі

За даними Генштабу, Сили оборони просуваються одразу на трьох напрямках, зокрема на Бахмутському напрямку. ЗСУ ведуть наступальні дії в районі Роздолівки, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, а також Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки та Курдюмівки. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах, а важкі бої тривають.

Нагадаємо, 28 червня у ЗСУ заявили про успіхи наступу на Бахмутському напрямку. Окупанти чинять потужний опір, але він зазнає великих втрат.

Також Олексій Резніков заявляв, що головні події контрнаступу ЗСУ ще попереду. Більша частина резервів ще не введена в бій.