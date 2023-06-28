"Мали б святкувати свої 15-річчя": ракета РФ у Краматорську вбила сестер-близнючок

Цього року сестри Юлія та Анна Аксенченко закінчили 8-й клас у Краматорську. Внаслідок російського обстрілу, крім дівчат, загинуло ще щонайменше 8 людей.

Внаслідок ракетних ударів ЗС РФ по кафе у Краматорську Донецької області загинули сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. У вересні дівчатка мали б святкувати свої 15-річчя. Про загибель підлітків повідомили в Управлінні освіти Краматорська.

"Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4 вересня мали б святкувати свої 15-річчя. Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят. Управління освіти Краматорської міської ради, разом із всіма освітянами міста висловлює батькам дівчат щирі співчуття", — йдеться в повідомленні.

З-під завалів кафе рятувальники деблокували тіла 10 загиблих, серед яких діти 2008 та 2011 років народження. За даними генпрокуратури, 60 осіб отримали поранення. Відомо, що серед поранених є дитина 2022 року народження. В епіцентрі вибуху також опинилися багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, в яких вилетіли вікна, шибки та двері.

Того вечора у місті перебували колумбійці, голландці, фламандець та журналіст The Telegraph. Внаслідок удару ЗС РФ травмовані засновник організації та колумбійський депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.

Раніше очільник Донецької ОВА Павло Кириленко інформував, що на момент ракетного удару у закладі харчування було "велике скупчення людей".