Британська армія вибрала ізраїльський смарт-приціл для зброї: на що він здатний

Сили високої готовності отримають сотні прицілів. Вони дозволять уражати невеличкі коптери завдяки розумній системі наведення.

Королівські збройні сили Великої Британії закупить своїм солдатам смарт-приціли SMASH для покращення можливостей у боротьбі з БПЛА. Про це повідомляє Defense Brief.

Ізраїльська компанія Smart Shooter розробила розумний приціл SMASH. Комплекс має надати перевагу військовим при ураженні невеликих коптерів. У компанії замовили 225 прицілів на суму 5,9 млн доларів. Вони надійдуть до підрозділів дуже високої готовності британської армії до кінця 2023 року.

Також є функція підписання контракту на додаткові приціли для підрозділів ближнього бою у Сухопутних силах, ВМС та Королівських ВПС.

"Приціл SMASH пропонує значне покращення для операторів ближнього бою в усіх трьох видах збройних сил, надаючи тактичну перевагу солдатам, які ведуть бойові дії без екіпіровки, у протистоянні з невеликими БПЛА", — заявив командир крила Марк Боуден.

Як працює приціл SMASH?

SMASH автоматично виявляє та захоплює цілі в полі зору оператору, а також підсвічує їх в рамках. Коли військовий обирає ціль та натискає на спусковий гачок, система допомагає націлитись й знищити БПЛА. Вогонь не буде відкритим до тих пір, поки приціл не буде наведено чітко на ціль. Таким чином кожна куля має уражати обʼєкт.

Нині прицільний комплекс SMASH використовує американська армія та Нідерланди.

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