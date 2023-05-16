"Навіть не довелося звикати": боєць ГУР про карабін DDM4 (фото)

Військовий отримав нову гвинтівку у березні. Окрім самої зброї воїну видали лазерний цілевказівник, голографічний приціл та інші пристосування.

Related video

Український військовий описав свій досвід на новий карабін від компанії Daniel Defense M4A1 калібру .223REM. Про це він написав у твітері.

За словами військового, на початку березня він з побратимами пройшов курс тренування з карабіном M4A1. Відпрацьовувалась робота на дистанції від 7 до 300 метрів. Звикати до нового карабіну не довелося, бо у підрозділі частина людей вже ходила з DDM4, але у версії Mk.18. Інші бійці мають звичайні версії M4A1 та SCAR.

Карабін має калібр .223 Remington

Боєць, який підписаний у твітері як Володимир Олександрович, каже, що вага автомата без магазину складає всього 3,02 кілограми без магазину це при довжині ствола 14.5 дюймів. Це вразило солдата. Окрім самого карабіну військовому видали:

механічний приціл від Magpul;

голографічний приціл EOTech XPS3-0;

лазерний цілевказівник AN/PEQ-15 ATRIAL;

супресор Socom 556 RC2.

Механічний приціл солдат зняв, бо краще він буде носити батарейки, але матиме EOTech XPS3-0. Тим паче він менше важить — 255 грамів проти 300 у механічного прицілу. Окремо військовий відзначив лазерний приціл, бо вночі ним зручно позначати цілі та швидко прицілюватись — вага 200 грамів.

Голографічний приціл EOTech XPS3-0

"Скоріше SOCOM556 RC2 можна віднести до саундмодераторів. Легкий, дуже зручний у використанні, гарний. За рахунок конструкції Fast-Attach можна швидко й без додаткових інструментів встановити/зняти зі зброї", — розповідає армієць про супресор.

Супресор SOCOM556 RC2

З усім обвісом, включно з сошками, вага карабіна доходить до 4,5 кг без магазину. Це впливає на ефективність ведення вогню, однак військовослужбовець каже, що DDM4 — це як 328 BMW. Покупаєш "стокову" машину, а далі "обвіси", "стейджи" й інша кастомізація.

Лазерний цілевказівник AN/PEQ-15 ATRIAL

За місяць використання військовий дуже звик до DDM4. Спочатку він думав, що повернеться на M4A1 з довжиною ствола 10,3 дюйма, однак хват виявився зручнішим саме на довшому карабіну. При тому його вага всього на 300 грамів більша.

Нагадаємо, 16 березня ЗМІ писали, що Польща постачатиме Україні карабіни Grot, які вже продемонстрували себе на війні.

15 травня аналітики писали, що білоруська армія готується стріляти по американських танках з СВД.