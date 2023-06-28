Китай моделює сценарій "тотальної війни" із США, — ЗМІ

За оцінками оглядачів, ризик військового конфлікту між наддержавами досяг найвищого рівня за останні десятиліття. В оборонних планах КНР не називає ворога, але в списку техніки на знищення є есмінці класу "Арлі Берк" американських ВМС.

Китайські військові почали моделювати сценарії "тотальної війни" через ризик конфлікту зі Сполученими Штатами. Про це пише 28 червня китайська газета South China Morning Post із посиланням на вчених, які беруть участь у проєкті.

Ці плани вирішили розробити під час тестування та оцінки характеристик нової зброї. Джерела видання впевнені, що ризик військового конфлікту між Китаєм і США досяг найвищого рівня за останні десятиліття.

"Тотальна війна означає, що всі доступні ресурси та зусилля нації мобілізовані для перемоги. У ній беруть участь не тільки військові, а й цивільне населення та економіка, як це було під час Першої та Другої світових воєн", — розповіли вчені.

Оцінка в основному стосується бойових можливостей НВАК у регіональному конфлікті, наприклад, вторгнення двох або більше груп іноземних авіаносців у Тайвані або в Південнокитайському морі.

Можливий противник Пекіна прямо не називається, йдеться про "синій альянс". Але в списку військової техніки можливого противника КНР є есмінці класу "Арлі Берк" ВМС США.

Китайські військові дослідники пропонували перенести війну в США в разі її неминучості. Гіперзвукові ракети з ядерними боєголовками подолають американські системи ППО, впевнені експерти.

Нагадаємо, що агентство Reuters 27 червня писало про сумнів експортерів із Китаю в майбутній співпраці з Росією після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Представник Міноборони Тайваню Лінь Веньхуан 27 червня заявив про готовність армії знищувати літаки і кораблі НВАК, якщо вони зайдуть у 12-мильну зону.