Через заколот Пригожина: Китай ставить під сумнів подальшу співпрацю з РФ, — ЗМІ

Представники Китаю почали активно зв'язуватися із заводами, з метою призупинити відвантаження товарів, призначених для експорту в Росію.

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Хоча заколот, очолюваний Євгеном Пригожиним, ватажком приватної військової компанії "Вагнер", швидко втратив силу, деякі експортери тепер починають сумніватися в майбутньому своєї співпраці з Росією. Про це повідомляє видання Reuters.

Видання зазначає, що поява новин про пересування колон ПВК "Вагнер" у напрямку Москви викликала занепокоєння у кількох бізнесменів із південного Китаю. Вони почали активно зв'язуватися із заводами, з метою призупинити відвантаження товарів, призначених для експорту в Росію.

"Ми думали, що буде велика проблема", — розповів Шен Мухуй, голова торговельної організації, що об'єднує фірми з південної китайської провінції Фуцзянь, які експортують автозапчастини, техніку та одяг до Росії.

Незважаючи на пом'якшення кризи, деякі люди все ще залишаються на стороні, оскільки не впевнені в тому, що станеться в майбутньому. Він зазначив, що не може назвати компанії, які призупинили поставки, але наголосив, що такі випадки мають місце бути.

Китайська влада намагалася знизити значення подій, що відбуваються у вихідні дні, і висловила свою підтримку Москві. Однак у понеділок високопоставлений американський чиновник заявив, що заколот викликав занепокоєння в керівництві Комуністичної партії Китаю (КПК), і деякі аналітики в Китаї та за його межами почали ставити запитання про необхідність ослаблення політичних та економічних зв'язків із Москвою для Пекіна.

"Це стало ложкою дьогтю в бочці меду стосунків "без обмежень", — коментує сінгапурський аналітик з безпеки Александр Ніл.

Нагадаємо, що США домагатимуться видачі Пригожина. Так, за словами Джона Кірбі, США нічого не відомо про місцезнаходження Пригожина і більшої частини військ Вагнера.

Крім того, президент США Джо Байден 26 червня заявив, що США непричетні до заколоту Пригожина. Американський лідер зазначив, що кінцевий результат провального повстання в Росії ще належить побачити. Він також заявив, Захід і НАТО не мають відношення до цих подій.