Новостворену 22-бригаду ЗСУ озброїли польськими танками PT-91 Twardy (фото)

Механізована бригада має на озброєнні щонайменше три версії танків Т-72: Т-72АМТ, модернізовані "Урал" та польський Twardy.

22-га окрема механізована бригада ЗСУ отримала на озброєння польські танки PT-91 Twardy, які є глибокою модернізацією радянських Т-72. Фотографії опублікувала пресслужба бригади у фейсбуці.

"Наші танкісти вкотре доводять, що навіть у польових умовах вони здатні відремонтувати будь-що в своїй техніці. А як інакше?! Вона ж допомагає гнати окупанта з рідної землі. Віримо в Збройні Сили України!" — підписали фото військові.

На світлинах показали танки PT-91 Twardy на техобслуговуванні. Польща в межах військової допомоги передала Україні близько двох батальйонів модернізованих танків — 60 одиниць.

Військові проводять польовий ремонт PT-91 Twardy

PT-91 Twardy — це польська модернізація танку Т-72. В машині обновили низку систем, зокрема, оснастили вітчизняною динамічною системою захисту ERAWA. Заявляється, що вона має з ймовірністю 95% захищати від ураження радянських ПТУРів та 50% сучасних бронебійних боєприпасів.

Окрім цього в польські танки встановили ізраїльський приціл нічного бачення, стабілізатор зі Словаччини, лазерний далекомір та балістичний обчислювач. Також танк отримав потужний двигун Volya на 850 кінських сил.

Польща передала щонайменше 60 танків PT-91 Twardy

22-га бригада ЗСУ має декілька типів Т-72: української модернізації Т-72АМТ, яку дещо змінили після початку повномасштабної війни, а також Т-72 "Урал". Його теж додатково модернізували. І тепер стало відомо про наявність польських PT-91 Twardy.

Нагадаємо, 26 червня Т-72 "Урал" невідомої модифікації засвітились на озброєнні 22-ї мехбригади ЗСУ.

17 квітня колону Twardy помітили на одному з полігонів України, але тоді було невідомо, до якої бригади вони належали.