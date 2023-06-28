Новостворену 22-бригаду ЗСУ озброїли польськими танками PT-91 Twardy (фото)
Механізована бригада має на озброєнні щонайменше три версії танків Т-72: Т-72АМТ, модернізовані "Урал" та польський Twardy.
22-га окрема механізована бригада ЗСУ отримала на озброєння польські танки PT-91 Twardy, які є глибокою модернізацією радянських Т-72. Фотографії опублікувала пресслужба бригади у фейсбуці.
"Наші танкісти вкотре доводять, що навіть у польових умовах вони здатні відремонтувати будь-що в своїй техніці. А як інакше?! Вона ж допомагає гнати окупанта з рідної землі. Віримо в Збройні Сили України!" — підписали фото військові.
На світлинах показали танки PT-91 Twardy на техобслуговуванні. Польща в межах військової допомоги передала Україні близько двох батальйонів модернізованих танків — 60 одиниць.
PT-91 Twardy — це польська модернізація танку Т-72. В машині обновили низку систем, зокрема, оснастили вітчизняною динамічною системою захисту ERAWA. Заявляється, що вона має з ймовірністю 95% захищати від ураження радянських ПТУРів та 50% сучасних бронебійних боєприпасів.
Окрім цього в польські танки встановили ізраїльський приціл нічного бачення, стабілізатор зі Словаччини, лазерний далекомір та балістичний обчислювач. Також танк отримав потужний двигун Volya на 850 кінських сил.
22-га бригада ЗСУ має декілька типів Т-72: української модернізації Т-72АМТ, яку дещо змінили після початку повномасштабної війни, а також Т-72 "Урал". Його теж додатково модернізували. І тепер стало відомо про наявність польських PT-91 Twardy.
Нагадаємо, 26 червня Т-72 "Урал" невідомої модифікації засвітились на озброєнні 22-ї мехбригади ЗСУ.
17 квітня колону Twardy помітили на одному з полігонів України, але тоді було невідомо, до якої бригади вони належали.