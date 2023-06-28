Від 30 до 100 тисяч на фронті та виплати строковикам: Рада проголосувала за гроші для військових

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, за відповідний законопроєкт проголосувало 311 депутатів, які були присутні в залі.

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №9342, який передбачає повернення додаткових виплат для українських військових. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі 28 червня.

"Як другий автор законопроєкту, активно просував ідею про виплати пораненим військовим, і це зрештою було ухвалено", — ідеться в повідомленні.

Йдеться про такі доплати:

від 30 до 100 тисяч гривень військовим, які виконують спеціальні завдання на полі бою;

до тисяч гривень військовим, які виконують спеціальні завдання на полі бою; 20100 гривень українським військовим, які у зв'язку з пораненням були визнані обмежено боєздатними і були зараховані в розпорядження відповідного командира;

гривень українським військовим, які у зв'язку з пораненням були визнані обмежено боєздатними і були зараховані в розпорядження відповідного командира; 6000 гривень для строковиків;

гривень для строковиків; 2350 для курсантів;

для курсантів; Від 15 до 30 тисяч гривень для інструкторів у військових частинах.

За відповідний законопроєкт проголосувало 311 депутатів, тому рішення було ухвалено.

У Раді проголосували за повернення доплат для військових Фото: Алексей Гончаренко / Telegram У Раді проголосували за повернення доплат для військових Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Що стосується строковиків і курсантів, крім доплати вони також отримають відпустку в розмірі 30 днів протягом року.

"Нарешті тепер враховані і строковики, і курсанти. Я отримував велику кількість звернень і працював над тим, щоб їхні права не обмежувалися", — йдеться в повідомленні.

Олексій Гончаренко окремо додав, що оптимальним було б повернення доплати в розмірі 30 тисяч гривень абсолютно для всіх військових, однак на це не погодилися більшість депутатів. За відповідне рішення проголосувало 79 депутатів, 133 утрималися, а ще 115 не взяли участь у голосуванні.

У Раді проголосували за повернення доплат для військових Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Нагадаємо, 3 травня повідомлялося, що в Мінфіні розповіли про повернення військовим доплати в 30 тисяч гривень. За словами міністра фінансів, повернення доплат не є підтримкою армії, він висловився за те, щоб систему мотивації військовим визначало військове керівництво.