"Шлях тернистий": Зеленський назвав умови перемоги України над Росією (відео)

За словами українського лідера, російським окупантам не можна залишати жоден захоплений район. Поки що ніхто не знає, скільки часу Україна витратить на виконання всіх цілей, констатував він.

Перемогою України в повномасштабній війні з Росією можна вважати тільки повне звільнення територій. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 28 червня під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції.

"Коли говоримо про перемогу України в цій війні, війні за свободу і незалежність, ми говоримо конкретно. Перемога України — це звільнення від російської окупації всієї нашої території. Ми не залишимо ворогу жодної частини", — почав промову президент.

За словами Зеленського, ЗСУ переможуть тоді, коли всі російські військові формування, найманці та бойовики підуть з української території. У поняття перемоги входить повернення захоплених у полон і депортованих українців.

"Перемога України — це відновлення суверенітету і територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах без будь-яких обмежень її суверенних прав", — продовжив український лідер.

Українці мають усвідомити, що шлях до перемоги — важкий і зараз ніхто не може сказати, коли ми пройдемо його до кінця. Має бути національна згода щодо визначення перемоги України, зауважив він.

Зеленський додав, що українці мають самі вирішувати, до яких альянсів приєднається країна.

"Україна сама обиратиме альянси для себе і свого майбутнього. Очевидно в Євросоюзі, очевидно в НАТО", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно припустив, що нинішній рік може стати вирішальним у протистоянні Росії та України.

Західні аналітики впевнені, що незважаючи на результат повномасштабної війни, українці після конфлікту будуть набагато згуртованішими як нація.