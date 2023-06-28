Залізна завіса або розпад РФ: на Заході прогнозують, як закінчиться війна в Україні, — NYT

У матеріалі NYT йдеться про те, що аналітики вважають, що війна в Україні може закінчитися як розпадом РФ, так і переговорами, які в Кремлі видадуть за перемогу.

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Багато західних аналітиків намагаються передбачити, як саме закінчиться війна в Україні. Оглядач військової історії Томас Рікс зібрав деякі теорії для The New York Times.

Так, історик Сергій Плохій вважає, що як би не закінчилася війна, український народ вийде з неї більш згуртованим, ніж будь-коли в сучасній історії. Водночас попри свій прогноз української національної єдності, Плохій стверджує, що Україна втратить частину своєї території через китайсько-російську сферу впливу, а розділова лінія являє собою залізну завісу XXI століття.

Професор Центральноєвропейського університету у Відні Александр Еткінд упевнений, що російське вторгнення в Україну — війна між поколіннями. Так, у вищій владі в Україні здебільшого перебувають люди молодше 50 років. Тоді як у РФ вищі чиновники куди старші. Ті, хто керує путінською Росією, знають, що вони не можуть конкурувати в постнафтовому світі, і тому їм загрожують усі аспекти сучасності.

На його думку, війна закінчиться не тільки програшем Путіна, а й у результаті розвалиться Російська Федерація, припускаючи, що Чечня та інші регіони послаблять зв'язки з Москвою або зовсім стануть незалежними.

"У 2005 році Путін хвацько назвав розпад Радянського Союзу "великою геополітичною катастрофою" 20-го століття. Було б іронічно, якби його війна завершила розпад Радянського Союзу", — написав Рікс.

Як вважає журналіст Оуен Метьюз, війна може закінчитися тільки шляхом переговорів. Путін видаватиме їхню перемогу. Аналітик також припускає, що навіть якщо очільник Кремля згодом піде від влади, його, ймовірно, замінить вкрай правий ультранаціоналіст, який вестиме агресивну політику.

"Війна в Україні вже обдурила багатьох спостерігачів і учасників, тому нам слід бути обережними й не надто довіряти будь-яким прогнозам", — написав у своїй статті Рікс.

Нагадаємо, що 22 червня ексдепутат Держдуми розповів, чим для РФ закінчиться війна в Україні. Російський опозиційний політик і ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що українці не повинні ризикувати життями й брати участь у поваленні режиму Путіна. За словами ексдепутата Держдуми, це — зона відповідальності самих росіян.

Крім того, ще у квітні опозиціонер із РФ розповів, чим закінчиться війна в Україні. На думку ексдепутат Держдуми Росії Олександра Осовцева, звільнення українського Криму — ключ до розгрому російської армії. Але за такого розкладу Росія може застосувати ядерну зброю.