ФСБ дізналася заздалегідь: заколот Пригожина не досяг успіху через витік інформації, — WSJ

За даними журналістів, засновнику ПВК "Вагнер" довелося форсувати початок бунту з огляду на те, що його плани розкрили російські спецслужбісти.

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин мав намір захопити вище військове керівництво Міністерства оборони Російської Федерації. Про це пише видання The Wall Street Journal 28 червня, посилаючись на представників західної розвідки.

Західні офіційні особи сказали журналістам, що у Євгена Пригожина були шанси на успіх, проте його повстання зазнало краху через витік інформації.

Повідомляється, що Федеральна служба безпеки РФ дізналася про підготовку заколоту за два дні до запланованого початку, через що Євгену Пригожину довелося почати свою операцію раніше.

У джерелі йдеться про те, що міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов мали здійснити візит до Ростовської області, проте поїздка так і не відбулася.

Автори стати також зазначають, що "вагнерівцям" без особливих зусиль вдалося захопити військові об'єкти в Ростові. На думку західної розвідки, це може вказувати на причетність до змови деяких командирів ЗС РФ.

Нагадаємо, що за даними The New York Times від 28 червня, колишній командувач Об'єднаного угруповання ЗС РФ в Україні генерал Сергій Суровікін заздалегідь знав про підготовку військового заколоту главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Раніше, 27 червня, ми також писали про те, що за інформацією CNN, розвідка США знала про плани глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влаштувати військовий заколот у Росії, але приховувала розвіддані від своїх союзників.

Ще ми писали про те, що 27 червня саудівський телеканал повідомив про затримання чотирьох командирів ПВК "Вагнер" у Сирії. Найманців заарештували в місті Ес-Сувейда і на авіабазі Хмеймім.