Хотіли б "скасувати рішення" Путіна: у Росії різко зменшилася кількість прихильників війни

Приблизно 35% росіян не схвалюють дій армії РФ в Україні та не підтримують російського диктатора у спробі захопити нові території.

Частка російських громадян, які вважають помилкою війну з Україною, сягнула рекорду за весь час бойових дій та виступила проти рішення очільника Кремля Володимира Путіна розпочати вторгнення. Про це свідчать дані опитування Russian Field.

Значна частина респондентів висловилася за повернення у минуле. Вони бажають "скасувати рішення" щодо початку повномасштабного вторгнення.

У червні 2023 року таку відповідь дали 35% респондентів. Натомість у грудні 2022 року показник становив 33%. На початку війни їх було 28%. Війну проти України помилкою назвали 57% з-поміж респондентів віком 18-24 роки.

Частка тих, хто "не скасовував би" таких дій становить 57%. Найчастіше вбивати українців прагнуть російські чоловіки. Респонденти старші за 45 років (56-58%) виступають за подальші бойові дії. Російська влада немає наміру відмовлятися від війни проти України.

Більшість опитаних (74%) не підтримали застосування ядерної зброї. Загалом 5% вважають її прийнятною лише у разі загрози ураження військової операції.

Результати дослідження продемонстрували, що респонденти з високим та низьким рівнем доходу найчастіше вважають застосування ядерної зброї прийнятним (19% та 21% відповідно). Серед опитаних із вищою освітою лише 13% підтримують такі заходи, тоді як опитані з науковим ступенем виявили найвищий рівень підтримки (27%).

Нагадаємо, у жовтні 2022 року начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що у Кремлі є прихильники та противники війни проти нашої держави. За словами керівника ГУР, так звані "яструби" з путінського оточення закликають до продовження війни тому, що для них це питання виживання. Інакше їм загрожує в'язниця.