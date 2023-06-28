"Тіло повністю обгоріло": батько збитого "Вагнером" пілота заявив про підтримку рішення Путіна

Як пишуть російські журналісти, батько загиблого вважає, що раз президент Росії Володимир Путін розпорядився закрити справу щодо Євгена Пригожина, значить це "справедливо".

Андрій Бабаєв, батько льотчика Кирила Бабаєва, який імовірно перебував у збитому "вагнерівцями" гелікоптері під час заколоту 23-24 червня, припустив, що тіло його сина не могли ідентифікувати через повне вигоряння. Він також повідомив, що ніхто з членів приватної військової компанії "Вагнер" не попросив у нього вибачення. Про це 28 червня пише російське медіа Astra.

Примітно, що батько загиблого льотчика, проте, вважає закриття кримінальної справи проти керівника ПВК Євгена Пригожина справедливим.

"Якщо справу було закрито за рішенням президента, то це справедливо. Розслідування ще не завершено, і наразі проводиться військове розслідування за фактом загибелі мого сина. Члени ПВК не надали мені жодних вибачень. Я дізнався про смерть сина із соціальних мереж о 10 вечора в суботу, а представники командування офіційно повідомили про загибель Кирила вже перед обідом", — розповів Андрій Бабаєв.

Кирило Бабаєв, загиблий льотчик Фото: Astra

Він також зазначив, що сам не брав участі в процедурі ідентифікації тіла сина. Похорон Кирила Бабаєва пройшов із закритою труною.

"Мені не дали можливості ідентифікувати тіло, бо сказали, що впізнавати нічого. Вони повністю згоріли, вони були збиті та впали з великої висоти. Ідентифікація була проведена представниками військової частини на основі того, що вони побачили й документів, знайдених на місці події. Похорон відбувся сьогодні. Труна була закрита. У результаті загинули три члени екіпажу, включно з моїм сином. Командир вижив, але перебуває в поганому стані. Мій син беріг нас, ніколи не розповідав про свою службу", — сказав батько льотчика.

Видання також зазначає, що 25 червня один із друзів Кирила Бабаєва опублікував некролог.

"23 червня під час виконання бойового завдання загинув мій старий товариш і хороший друг Кирило Бабаєв. З самого дитинства він мріяв стати військовим і захищати свою батьківщину. У школі він був прикладом мужності, сили волі та духу для всіх. Отримавши золоту медаль, Кирило вступив до одного з найкращих військових училищ, щоб стати пілотом вертольота. Одразу після отримання офіцерського звання він вирушив на фронт. У надскладних умовах він виконав своє бойове завдання, але буде нагороджений посмертно", — написав друг.

Водночас у деяких російських спільнотах, пов'язаних із військовою тематикою, стверджують, що вертоліт Збройних сил Росії, на борту якого перебував Бабаєв-молодший, був збитий у Луганській області, зазначають російські журналісти.

28 червня в мережі поширили відео, на якому показано загиблих членів екіпажу російського літака Іл-22, збитого найманцями ПВК "Вагнер" під час заколоту, організованого Євгеном Пригожиним.

Раніше, 25 червня, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, коментуючи причини знищення літака Іл-22 із десятьма пілотами на борту, заявив, що це був ексцес виконання, оскільки "дурень ППОшник усе збивав".