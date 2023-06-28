"Все знищено": боєць єгерської бригади ЗСУ розповів про завдання у Бахмуті (відео)

Відповідні завдання він почав виконувати у грудні 2022 року, але у 2023 році побачив місто зруйнованим внаслідок російських атак.

Військовослужбовець на псевдо "Добитчік" із 60-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша розповів подробиці виконання завдань у Бахмуті, який залишався понад десять місяців найгарячішою точкою на фронті. Відео розмови опублікував офіційний Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Він розповів, що займався виводом підрозділів з "нуля". Також він брав участь в евакуації поранених.

Відповідні завдання він почав виконувати у грудні 2022 року. З його слів, з того часу місто практично повністю змінилося, адже російські загарбники знищили усю інфраструктуру.

"Все знищено, там немає що відбудовувати", – розповів "Добитчік".

Військовослужбовець зазначив, що дуже добре знає місто. Він не відчував особливих проблем під час пересування кварталами зруйнованого населеного пункту.

"Місто Бахмут змінилося дуже сильно. Я був у місті в грудні 2022 року. І з теперішнім часом, це небо і земля. На 90% місто знищене — все знищено. Там нема чого відновлювати", — каже боєць із позивним "Добитчік".

За його словами, після перемоги для нього в Бахмуті буде багато роботи, адже за фахом він будівельник. Саме так він бажав би повернутися до населеного пункту у Донецькій області, а не знову у статусі бійця.

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