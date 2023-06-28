Головнокомандувача ПКС РФ Суровікіна помістили в СІЗО "Лефортово", — росЗМІ

За даними російських журналістів, офіцера підозрюють у державній зраді, оскільки він нібито знав про підготовку заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і допомагав його реалізувати.

Низка російських ЗМІ повідомляють, що головнокомандувача Військово-космічних сил Росії Сергія Суровікіна нібито помістили в СІЗО. Зокрема, 28 червня, про це повідомили в Telegram-каналі "Досьє шпигуна" з посиланням на свої джерела.

За інформацією джерела медіа, Суровікіна затримали ввечері 27 червня і помістили в слідчий ізолятор "Лефортово" в Москві. Повідомляють, що компанію Суровікіну в СІЗО склав його заступник — генерал-полковник Андрій Юдін.

Інший російський пропагандист "Romanov Лайт" стверджує, що Суровікіна затримали ще нібито 25 червня.

За версією росЗМІ, Суровікін знав про підготовку заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і навіть сприяв його реалізації.

Повідомляється, що у ФСБ Росії порушили кримінальну справу за фактом державної зради.

Зазначимо, що офіційні особи та правоохоронці Російської Федерації поки що не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, британський телеканал Sky News 28 червня повідомляв, що Сергія Суровікіна ніхто не бачив із суботи, 24 червня

Крім того, 28 червня ЗМІ писали про те, що Суровікін знав про військовий заколот "вагнерівців". За версією журналістів, екскомандувач Об'єднаного угруповання ЗС РФ в Україні допомагав "кухареві Путіна" координувати дії. У заколоті могли брати участь й інші генерали армії Росії.