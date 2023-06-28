З урахуванням воєнного стану: на Прикарпатті солдата суворо покарали за дезертирство

У суді чоловік визнав свою провину. Його визнали винним і засудили до чотирьох років колонії.

В Івано-Франківській області чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі за дезертирство. Про це йдеться у вироку Коломийського міського районного суду від 15 червня.

Згідно з документом, чоловік був призваний на військову службу 9 травня 2022 року. Йому було призначено посаду головного сержанта стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.

Однак 5 червня 2022 року, о 6:30 ранку, він здійснив втечу з військової частини, при цьому приховуючи свою приналежність до Збройних сил України. У суді підозрюваний визнав свою провину та висловив каяття. Чоловікові було пред'явлено обвинувачення в дезертирстві за частиною 4 статті 408 Кримінального кодексу за самовільне залишення військової частини з метою ухилення від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Суд визнав чоловіка винним і засудив його до чотирьох років позбавлення волі. Цей вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

Нагадаємо, у травні 2023 року повідомлялося, що українець "проспав" мобілізацію, після чого опинився в суді. У вироку сказано, що жителя Львова після комісії визнали придатним до служби і в один із призначених днів він мав прибути в ТЦК.

Нагадаємо також, що адвокат Ростислав Кравець розповів, що потрібно робити, якщо у людини є відстрочка від мобілізації, але співробітники військкомату все одно вручають їй повістку. Юрист рекомендує не сперечатися зі співробітниками ТЦК, прийняти повістку і потім звернутися до військкомату.