Перехопили стратегічну ініціативу: Залужний розповів генералу США про успіхи ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські військові керують розвитком подій на лінії фронту і продовжують наступ.

28 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався з очільником Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Український генерал розповів про успішні дії української армії, які перехопили стратегічну ініціативу на лінії фронту. Відповідне повідомлення опубліковане на офіційній сторінці Facebook Головнокомандувача.

У дописі наводяться основні теми розмови.

Перша частина — про успіхи ЗСУ:

ЗСУ перехопило стратегічну ініціативу;

є певне просування українських Сил оборони і продовжуються наступальні дії.

Друга частина — про дії противника:

армія РФ зазнає втрат і чинить спротив наступальним діям ЗСУ;

щоб зупинити просування українських військ, ворог "суцільно мінує місцевість".

Описавши події на фронті, Головнокомандувач пояснив, якого саме спорядження потребують ЗСУ — яка потрібна зброя, боєприпаси, засоби розмінування.

Зазначимо, США раз або двічі на місяць оголошують про виділення чергового пакету військової допомоги Україні. Про крайній пакет повідомили 27 червня: до нього увійшли додаткові боєприпаси для ППО, бронемашини, а також — засоби розмінування.

Між тим досі уряд президента Джо Байдена не наважився передати Україні ракети ATACMS, — однак сенатор Джим Ріш натякнув, що рішення — цілком можливе.

Ракети ATACMS здатні влучити у ціль на відстані 300 км і летіти зі швидкістю 1500 м/с — вони дістануть до окупованого Криму. Міністр оборони України Олексій Рєзніков у травні 2023 року пояснив, чому ці снаряди не отримує ЗСУ: причина — побоювання, що вони "вдарять не туди".

Нагадуємо, 28 червня Рєзніков анонсував "головні події", які слід чекати під час контрнаступу ЗСУ: запевнив, що їх не можливо не помітити.

Тим часом командир 47-ої бригади ЗСУ Валерій Маркус розповів про штурм позицій армії РФ, які провели українські бійці. За словами Маркуса, вузька траншея була всипана тілами ворогів.