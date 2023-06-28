"Завжди відважні бійці "Маґури"": Зеленський зустрівся з Валерієм Маркусом (фото)

Зеленський та Маркус обговорили й процес реформування сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня зарплат для сержантів, враховуючи їхній досвід служби.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Маркусом, головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". У Telegram-каналі він повідомив подробиці.

Політик зазначив, що днями особисто нагороджував бійців цього підрозділу. Сьогодні керівник держави вирішив поспілкуватися й з Валерієм. Зеленський наголосив, що дуже важливо отримувати інформації з перших уст.

"Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті", – йдеться у повідомленні.

Учасники зустріч обговорили зміни, реалізація яких в українському війську реально допомогло б покращити службу. Президент подякував Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які нададуть змогу витрачати менше часу на відповідну паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, з урахуванням усіх форм безпеки.

Зеленський та Маркус обговорили й процес реформування сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня зарплат для сержантів, враховуючи їхній досвід служби. Українське військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими усім необхідним не лише на полі бою, але й у повсякденному житті.

Хто такий Валерій Маркус

Валерій Маркус – головний майстер-сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура". Він є учасником російсько-української війни з 2014 року. Також український захисник отримав визнання як письменник і мандрівник.

Нагадаємо, 13 червня сержант Маркус розповів про запеклі бої 47-ї бригади ЗСУ. За його словами, окупанти зазнають величезних втрат, лише за вчорашній день було ліквідовано понад 100 ворожих бійців. Згодом він повідомив, що реальні втрати 47-ї бригади склали пʼятеро загиблих, тоді як російські пропагандисти стверджували про 350 загиблих.