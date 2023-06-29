Загроза для західної техніки: ЗС РФ почали частіше застосовувати БПЛА "Ланцет", — ЗМІ

Як зазначають журналісти, дешеві російські безпілотники можуть завдавати істотної шкоди дорогій військовій техніці. Крім того, ці дрони літають низько і повільно, що ускладнює завдання для ППО.

Російська Федерація нарощує використання безпілотних літальних апаратів "Ланцет", які можуть знищувати техніку, яка у багато разів перевищує їх вартість. Про це пише Reuter 28 червня.

Військовослужбовці ЗСУ з чотирьох різних артилерійських розрахунків зізналися журналістам, що БПЛА "Ланцет" стали однією з головних загроз, з якими вони зіткнулися на полі бою.

"Раніше, навесні, вони не використовували "Ланцети" так часто, як зараз", — зазначає український захисник із позивним "Док".

Як зазначає старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт, Міноборони РФ заохочує збільшення виробництва дешевих дронів-камікадзе.

Про нарощування масштабів застосування росіянами "Ланцетів" також заявив радник міністра оборони України Юрій Сак. За його словами, вони літають низько і повільно, що збиває з пантелику системи ППО, створені для перехоплення швидко рухомих цілей.

"Щодня ми збиваємо принаймні один або два таких "Ланцети"... але, на жаль, це не 100-відсоткова ймовірність перехоплення", — сказав радник.

Юрій Сак зазначив, що для боротьби з російським БПЛА Україні необхідні автоматичні протибезпілотні гармати з радарами, а також системи радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що 6 червня стало відомо про атаку безпілотника "Ланцет" на російську вантажівку "Урал" разом з окупантами. Водій вантажівки поскаржився матері по телефону, що його звинувачують у надзвичайній події.

Ми також писали про те, як воїни підрозділу повітряної оборони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують ворожі літальні апарати "Ланцет" і "Елерон-3" за допомогою антидронових рушниць.

Раніше, 20 квітня, заступник операційного директора з центру дослідження конфліктів озброєнь Деміен Сплітерс показав розібраний дрон-камікадзе "Ланцет" і його зміст.