Підрив Каховської ГЕС: журналісти встановили особи виконавців теракту (фото)

Російські військові готувалися до виконання певних дій за вказівкою. Окупант, який перебував на греблі або поблизу в момент вибуху, згадував про надзвичайну подію, що виникла.

Журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) та агентства "Слідство.Інфо" ідентифікували російських армійців та їхніх командирів, які були присутні на Каховській гідроелектростанції (ГЕС) під час її руйнації. У рамках свого розслідування, опублікованого 28 червня, вони отримали ексклюзивні перехоплення розмов, які відбувалися між російськими військовими тієї ночі.

Каховська ГЕС розташована недалеко від міста Нова Каховка в Херсонській області. Під час повномасштабної війни російські окупаційні війська повністю контролювали ГЕС. Згідно з інформацією, отриманою від Головного управління розвідки та Офісу президента, на ГЕС та її околицях перебували бійці 205 окремої мотострілецької "козачої" бригади Сухопутних військ РФ. Цей факт також підтверджують інтерв'ю з бійцями 205 ОМСБр, доступні на російському відеохостингу RuTube.

Хто підірвав Каховську ГЕС

На фотографіях можна побачити бійця на прізвище Піцхелаурі, який перебував на Каховській ГЕС. Відомо, що він досі перебуває в Новій Каховці разом з іншими військовими 205-ї ОМСБр. Повідомляється, що після руйнування греблі його викликали в Росію на нагородження.

Піцхелаурі — один із виконавців підриву дамби Каховської ГЕС Фото: Схеми

Журналістам вдалося визначити особу нагородженого сержанта інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр Руслана Магомедова, якому вручили російський "Орден "За відвагу" у грудні 2022 року.

Руслан Магомедов Фото: Схеми

Нагородження провів заступник командира 205-ї бригади з позивним "Полігон" на ім'я Денис Міщенко. Церемонія нагородження відбулася в Парку Слави в Новій Каховці, неподалік від ГЕС.

Роман Титов, командир 205-ї бригади Фото: Схеми

Журналісти також виявили зміни в командуванні 205-ї бригади. Вони отримали оновлений список бійців, які служать у різних підрозділах бригади. Командиром 205-ї бригади тепер є полковник Роман Титов.

Як відбувався підрив Каховської ГЕС

Роль Романа Тітова в руйнуванні Каховської ГЕС поки що не встановлена і не доведена. Незважаючи на те що журналісти надсилали йому запитання і телефонували, російський полковник ігнорував їхні повідомлення. Однак, ґрунтуючись на перехопленнях розмов військових 205-ї бригади в ніч знищення греблі, які журналістам вдалося отримати, можна припустити, що російські окупанти готувалися діяти за "командою". Це сталося в той час, коли жителі Нової Каховки почали повідомляти про вибухи і незвичайні звуки між 2:18 і 2:34 ночі 6 червня.

З розмови випливає, що відбулися дві важливі події. По-перше, російські військові готувалися виконати певні дії за "командою". По-друге, російський військовий, який перебував на греблі або поруч із нею під час вибуху, згадує про "НП" (надзвичайну подію).

Нижче наведено уривок перехопленої розмови, наданої журналістам джерелом серед українських військових. Бесіда відбувалася між 2:20 і 2:34 ночі 6 червня.

перехоплення розмови окупантів у ніч підриву Каховської ГЕС Фото: Схеми

У розмові прозвучала команда: "висувайтеся туди на точку, забирайте все". Її, мабуть, було дано вже після руйнування греблі ГЕС. Однак не всі змогли виконати цю команду, оскільки "вода повна". Команду про збір і залишення території греблі давав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Журналісти з'ясували, що бійці 205-ї бригади досі перебувають у Новій Каховці. Це підтвердив росгвардієць, знайомий із бійцями цієї бригади.

Нагадаємо, 21 червня повідомлялося, що внаслідок підриву Каховської ГЕС річка Дніпро повертається в річище, в якому була 70 років тому. Вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів.

Нагадаємо, що 21 червня рятувальники показали, як справляються з наслідками підриву Каховської ГЕС. Жителям Херсонської та Дніпропетровської областей продовжують підвозити питну воду, попри ризики.