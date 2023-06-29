Настрої панічні: радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста

Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш непривабливому становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.

Російські окупанти в Маріуполі готуються до втечі на тлі успіхів контрнаступу ЗСУ. Про це радник мера міста Петро Андрющенко розповів у коментарі "Апострофу" в середу, 28 червня.

За його словами, план "евакуації" ЗС РФ і окупаційна адміністрація затвердили ще два тижні тому. Але доступ до них отримали українські партизани, внаслідок чого секретні документи стали надбанням громадськості.

Спочатку окупанти планують перебратися з Маріуполя до Новоазовська (місто на березі Азовського моря, райцентр Новоазовського району Донецької області України. З серпня 2014 року перебуває під контролем Росії, — ред.). А якщо українські військові підійдуть і до цього міста, російські військові будуть виїжджати на територію РФ.

"Настрої у них погані, якщо не сказати панічні. Вони розуміють, що ЗСУ близько", — сказав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя також розповів, що в найгіршому становищі зараз перебувають колаборанти. З міста вони можуть виїхати тільки за дозволом ФСБ. А російські спецслужби такі папери їм не дають.

"Колаборанти фактично замкнені на території міста і району", — додав чиновник.

Андрющенко уточнив, що про становище колаборантів знає СБУ. Відомство вже розіслало їм електронні листи з пропозицією перейти на бік українських військових і, таким чином, хоч трохи пом'якшити свою провину перед державою і народом.

Нагадаємо, 28 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили просуваються і все йде за планом. Вона сказала, що не варто вірити заявам російських окупантів про те, що українські сили нібито неуспішні, тому що це не так.

Крім того, український генерал перерахував успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку. За словами бригадного генерала Тарнавського, ЗС РФ зазнають значних втрат. Українські захисники також знищили 5 складів боєприпасів і 21 одиницю військової техніки ворога.