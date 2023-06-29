Було дитяче свято: волонтер зі США розкрив деталі ракетного удару по Краматорську (фото)

За словами Ніка Дакворта, він допомагав перекладачці з журналістської команди, яка дістала важке поранення. Волонтер також намагався дістатися до дівчини, яку затиснуло між дахом і колоною ресторану.

Американський волонтер у вівторок, 27 червня, став свідком ракетного удару по Краматорську в закладі громадського харчування, де проходило дитяче свято. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

28-річний Нік Дакворт — уродженець каліфорнійського міста Сонора — перебував у ресторані Ria Lounge у Краматорську разом із колегами, куди приїхав приблизно за 20 хвилин до ракетного удару. Трагедія сталася після 19:30.

"Ми в порядку, за винятком деяких травм. Хоча [удар] і був руйнівним, я радий, що ми опинилися там і змогли допомогти, пишаюся всіма волонтерами, з якими працюю", — написав він, додавши, що доводилося голими руками розкопувати людей із-під завалів, перев'язувати місця поранень, а також перекладати для іноземців і українських команд волонтерів.

"Ми лише більше згуртувалися, щоб допомагати", — зазначив він.

"Я пам'ятаю, що намагався сказати своїй команді, щоб вони спускалися, але мені це не вдалося до влучання", — сказав Дакворт в інтерв'ю журналістам.

За його словами, він допомагав перекладачці журналістської команди, яка отримала важке поранення. Потім після прибуття медиків у ресторані він намагався дістатися до дівчини, яка опинилася затиснутою між дахом і колоною.

Він також розповів, що в ресторані проходило дитяче свято.

"Було дитяче свято, багато інших гуманітарних працівників, журналістів", — пояснив американський волонтер.

Його група могла опинитися в епіцентрі удару, але незадовго до атаки офіціант знайшов для волонтерів столик на вулиці — так вони опинилися в безпечнішому місці, що, можливо, врятувало йому життя, оскільки "єдиний вільний стіл усередині опинився під уламками".

Інші його колеги відбулися незначними ушкодженнями.

Постраждалі волонтери в лікарні Постраждалі волонтери в лікарні Постраждалі волонтери в лікарні Постраждалі волонтери в лікарні Постраждалі волонтери в лікарні

За словами Ніка Дакворта, він в Україні понад рік, працює в благодійній організації, яка доставляє допомогу громадянам у прифронтових селах. Хоча російські пропагандисти називають його найманцем.

Пост Ніка Даркворта про пропагандистів

Але він вважає, що навіть завдяки прокремлівським паблікам про його команду дізнається більше людей.

Обстріл Краматорська: загинули 12 осіб

За даними Нацполіції, кількість жертв російського удару по Краматорську зросла до 12 осіб. Унаслідок двох обстрілів поранення отримали 65 осіб.

Станом на 7:20 29 червня пошуково-рятувальні роботи в районі ресторану в Краматорську, який зазнав обстрілу, завершилися.

Приблизно о 4-й ранку рятувальникам вдалося "деблокувати ще одне тіло <…> усі ідентифіковані".

Розбір завалів після обстрілу Краматорська Розбір завалів після обстрілу Краматорська Фото: Нацполіція Розбір завалів після обстрілу Краматорська Розбір завалів після обстрілу Краматорська

Нагадаємо: 8 червня стало відомо, що в Херсоні загинув доброволець "Кабан", який керував евакуацією місцевих жителів. Його човен затягнуло під баржу.

Також повідомлялося, що під Бахмутом загинув доброволець із Білорусі, який заснував "Білий легіон". 49-річний Мирослав Лозовський боровся з російською агресією.