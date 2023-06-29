ЗС РФ хочуть затопити Токмак напередодні приходу ЗСУ в місто, — Bellingcat (фото, відео)

Дослідник Майкл Шелдон проаналізував супутникові знімки й зробив висновок, що окупанти звели на околиці міста дамбу для того, щоб підірвати її та загальмувати наступ ЗСУ. Також ЗС РФ можуть використовувати її як запасний міст.

Російські військові побудували дамбу на околиці окупованого Токмака (Запорізька область), щоб затопити місто і таким чином спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ. Про це написав дослідник Bellingcat Майкл Шелдон у четвер, 29 червня.

У розслідувача є досвід роботи з відкритими джерелами ще з того часу, коли він висвітлював АТО на Донбасі.

Зараз Шелдон проаналізував супутникові знімки Planet. На їхній основі він зробив висновок, що Росія побудувала дамбу на околиці окупованого українського міста Токмак у Запорізькій області перед контрнаступом України.

"Вода кілька разів використовувалася як інструмент від початку повномасштабного вторгнення Росії. У цих випадках греблі були прорвані, щоб затопити нижчі райони, ймовірно, для того, щоб ускладнити наступальні дії противника. Це призведе до підвищення рівня води та мулистого ґрунту вниз за течією, а також до більш довгострокового результату пересихання водосховищ", — повідомив Шелдон.

На цій підставі він припустив, що ЗС РФ розглядають тактику затоплення міста, оскільки з моменту будівництва греблі річка Токмачка значно розширилася на схід від міста, і затопила найближчі поля.

На опублікованих знімках, змонтованих у коротке відео, видно, що імпровізована гребля розташована в межах лінії оборони, що огинає місто Токмак, яке саме розташоване за кількома лініями оборони, як видно на карті вище.

А сліди шин, що йдуть від дамби, дають змогу припустити, що вона також може слугувати другим мостом.

"Підвищення рівня води в річці Токмачка може бути частиною більш масштабних зусиль щодо уповільнення просування українських військ. Зокрема, це може бути частиною спроби уповільнити східний обхід Токмака в разі прориву українських сил поблизу міста", — резюмував розслідувач.

Нагадаємо, у другій половині червня Міноборони України повідомило про те, що ЗС РФ тепер щодня підривають дамби там, де ведуть наступ ЗСУ. Окупантам вдалося замінувати велику кількість гідротехнічних споруд у Запорізькій та Херсонській областях.

А на початку червня генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, як ЗС РФ хотіли підірвати дамби на Дніпрі. За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ, однією з ворожих цілей була Київська ГЕС. Цей об'єкт повністю забезпечили захистом від повітряних ударів.