Першим підтримав окупантів: топколаборант на Запоріжжі Балицький отримав 15 років, - СБУ

Український суд вирішив, що очільник окупаційної адміністрації Запорізької області має провести за ґратами півтора десятка років.

29 червня у СБУ повідомили про вирок суду, який отримав колаборант та очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький. За активну співпрацю з окупантами він відсидить 15 років з конфіскацією, коли потрапить до рук правоохоронних органів України. Деталі обвинувачення викладені на офіційній сторінці Facebook установи.

Євген Балицький засуджений заочно, при чому у переліку обвинувачень проти нього немає державної зради. Натомість є дві інші статті Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 — колабораційна діяльність;

ч. 2 ст. 110 — посягання на державну цілісність.

Слідчі СБУ задокументували наступні дії колаборанта Балицького, який до початку великої війни був нардепом від "Партії регіонів":

першим перейшов на бік російських окупантів і зайняв посаду гауляйтер частини Запорізької області;

допускав тиск, загрози та шантаж, за допомогою яких вимагав покірності "новій владі". Під час його керування українців кидали до катівень та піддавали репресіям;

придушував сили опору проти російських окупантів;

долучився до організації та проведення псевдореферендуму, після якого Путін приєднав до РФ частину Запорізької області. Зокрема, політик створював фальшиві "виборчкоми" та фальшував "результати";

після "референдуму" поїхав до Москви — просив "приєднати" область;

30 червня 2022 року особисто підписав фейковий "договір" про входження Запоріжжя до РФ.

У дописі СБУ вказано, що здійснюються "комплексні заходи", щоб посадити колаборанта Балицького за ґрати.

Зазначимо, Євген Балицький — 53-річний екснардеп, який народився в українському Мелітополі, але отримав громадянство РФ. Вперше став народним депутатом у 2014 році — пройшов до Верховної Ради від "Партії Регіонів". Після "Революції Гідності" знов потрапив до парламенту — як самовисуванець. Пізніше став депутатом Запорізької обласної ради саме від "Опозиційного блоку".

Колаборант у своїх публічних висловах регулярно висловлювався на підтримку РФ та запевняв, що Крим росіяни анексували законно.

Рух "Чесно" - про діяльність Євгена Балицького

Наразі Балицький перебуває на окупованій території Запорізької області. У його Telegram-каналі вказано, що 29 червня він дав інтерв'ю британському журналісту, який пише для іранського видання.

Балицький - під час зустрічі з представником ЗМІ

Нагадуємо, за підтримки Балицького 27 червня окупаційна влада поставила на військовий облік півтори тисячі жителів Запоріжжя: тепер їм загрожує мобілізація до армії РФ.

Крім того у травні 2023 року стало відомо про так зване "народне ополчення", яке створюють на окупованих територіях України. Завдання "ополченців" — стерегти військові об'єкти, не звільняючись з основної роботи.