Першим підтримав окупантів: топколаборант на Запоріжжі Балицький отримав 15 років, - СБУ
Український суд вирішив, що очільник окупаційної адміністрації Запорізької області має провести за ґратами півтора десятка років.
29 червня у СБУ повідомили про вирок суду, який отримав колаборант та очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький. За активну співпрацю з окупантами він відсидить 15 років з конфіскацією, коли потрапить до рук правоохоронних органів України. Деталі обвинувачення викладені на офіційній сторінці Facebook установи.
Євген Балицький засуджений заочно, при чому у переліку обвинувачень проти нього немає державної зради. Натомість є дві інші статті Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 — колабораційна діяльність;
- ч. 2 ст. 110 — посягання на державну цілісність.
Слідчі СБУ задокументували наступні дії колаборанта Балицького, який до початку великої війни був нардепом від "Партії регіонів":
- першим перейшов на бік російських окупантів і зайняв посаду гауляйтер частини Запорізької області;
- допускав тиск, загрози та шантаж, за допомогою яких вимагав покірності "новій владі". Під час його керування українців кидали до катівень та піддавали репресіям;
- придушував сили опору проти російських окупантів;
- долучився до організації та проведення псевдореферендуму, після якого Путін приєднав до РФ частину Запорізької області. Зокрема, політик створював фальшиві "виборчкоми" та фальшував "результати";
- після "референдуму" поїхав до Москви — просив "приєднати" область;
- 30 червня 2022 року особисто підписав фейковий "договір" про входження Запоріжжя до РФ.
У дописі СБУ вказано, що здійснюються "комплексні заходи", щоб посадити колаборанта Балицького за ґрати.
Зазначимо, Євген Балицький — 53-річний екснардеп, який народився в українському Мелітополі, але отримав громадянство РФ. Вперше став народним депутатом у 2014 році — пройшов до Верховної Ради від "Партії Регіонів". Після "Революції Гідності" знов потрапив до парламенту — як самовисуванець. Пізніше став депутатом Запорізької обласної ради саме від "Опозиційного блоку".
Колаборант у своїх публічних висловах регулярно висловлювався на підтримку РФ та запевняв, що Крим росіяни анексували законно.
Наразі Балицький перебуває на окупованій території Запорізької області. У його Telegram-каналі вказано, що 29 червня він дав інтерв'ю британському журналісту, який пише для іранського видання.
Нагадуємо, за підтримки Балицького 27 червня окупаційна влада поставила на військовий облік півтори тисячі жителів Запоріжжя: тепер їм загрожує мобілізація до армії РФ.
Крім того у травні 2023 року стало відомо про так зване "народне ополчення", яке створюють на окупованих територіях України. Завдання "ополченців" — стерегти військові об'єкти, не звільняючись з основної роботи.