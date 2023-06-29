Наступник БМП Bradley: у США представили нову бойову машину піхоти M10 Booker (фото)

Деякі джерела називають машину легким танком через бронювання, масу і озброєння: нова машина оснащена 105-мм гарматою, башта виконана за архітектурою танка Abrams, а маса з додатковим захистом досягає 42 тонни.

З урахуванням досвіду бойових дій в Іраку та Україні американські військові в червні представили наступника бойової машини Bradley — БМП M10 Booker. Бронемашина являє собою щось середнє між танком Abrams і радянською бойовою машиною піхоти-амфібії на гусеничному шасі БМП-2. Про нову БМП, яка більше схожа на легкий танк йдеться в матеріалі видання 19FortyFive.

Оглядачі пишуть, що бойова машина Bradley у варіантах M2 і M3 сумлінно служила в якості основної бойової броньованої машини і бойової машини піхоти (БМП) армії США з 1981 року. Однак машина все ж починає застарівати і ставати більш вразливою, що і було виявлено під час бойових дій в Іраку та Україні. Тому в Пентагоні задумалися про гідного наступника, яким стала БМП M10 Booker.

M10 Booker — нова опора піхоти

Бронювання, бойове спорядження та екіпаж

Деякі джерела вважають його легким танком Mobile Protected Firepower (MPF). І хоча армія офіційно не дотримується такої термінології, бронювання машини, особливо в лобовій проекції, досить потужне як для класу БМП. Поки що тип і характеристики броні невідомі, зате доступна бойова маса машини, яка перевищила початкові обмеження і вийшла на рівень 38 т. При цьому встановлення додаткових засобів, таких як накладна броня або комплекс активного захисту, може довести цей параметр до 42 т.

Екіпаж M10 Booker складається з трьох осіб, включно з командиром, навідником і заряджаючим. Архітектура вежі заснована на танку M1 Abrams з використанням системи управління вогнем M1A2 Sep V3 і оснащена далекобійним панорамним прицілом CITV.

Озброєння

Основне озброєння M10 Booker складається зі 105-мм гармати XM35, створеної на базі американської M35, і 7,62-мм кулемета, встановленого співвісно. 105-мм гармата може вести вогонь підкаліберними снарядами (APDS) і кумулятивними (HE) з максимальною дальністю стрільби 1,8 км для APDS і 4 км для HE.

Двигун і ходова

Машина оснащена сучасним дизельним двигуном MTU потужністю 800 к.с. і системою трансмісії Allison, що забезпечує чудове співвідношення потужності та ваги, а також гідропневматичною підвіскою. Вона може рухатися з максимальною швидкістю по шосе 65 км/год і має максимальний запас ходу в 305 км, при цьому автономна робота досягає до 24 годин. Використано шестикоткову ходову частину з індивідуальною гідропневматичною підвіскою. Провідні колеса попереду.

Незважаючи на пристойні ходові характеристики, машина має недолік — з огляду на свою масу БМП не може плавати.

Раніше повідомлялося про модернізацію БМП Bradley, в результаті якої машина може отримати назву XM30. Вона буде озброєна 50-мм гарматою, кулеметами та протитанковими ракетами, і буде захищена інтегрованими системами активного захисту і засобами управління сигнатурою.