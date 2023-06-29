Страшно стріляти: в армії РФ використовують снаряди 1939 року випуску (фото)

За словами українського військового експерта Олександра Коваленка, майже раритетні снаряди, що пролежали на складах понад 80 років, можуть справно стріляти і завдавати шкоди.

У російських Telegram-каналах публікують фото артилерійських пострілів радянського виробництва, які Міноборони РФ поставило на фронт в Україну. Зокрема, один із каналів 29 червня опублікував фото снарядів 1939 року випуску.

У повідомленні йдеться про те, що снаряди та заряди до них — радянського виробництва. За словами т.зв. "військкорів", російським солдатам було страшно з них стріляти.

Український військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що попри рік випуску ці снаряди можуть справно виконувати своє призначення.

"З іншого боку, що заважає йому стріляти? Ну, пролежав на складі в невідомо яких умовах 80 років і що? Стріляє ж!" — написав експерт.

Нагадаємо, 29 червня Збройні сили РФ завдали удару по "Пункту незламності" в Херсоні. Унаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули, ще двох людей доправили в лікарню з пораненнями середнього ступеня тяжкості.

Також 29 червня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники знищили 19 одиниць військової техніки російських окупантів.

Того ж дня пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів про важкі бої на Бахмутському напрямку. За його словами, українські військові поступово просуваються, тоді як російські окупанти постійно прагнуть відновити втрачені позиції.