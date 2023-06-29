"Очікуємо конкретики": Данілов закликав НАТО не припуститися третьої помилки щодо України

За словами секретаря РНБО, на саміті у Вільнюсі мають прозвучати речі, які протилежні Будапештському меморандуму, адже в іншому разі світ знову заохочуватиме російську агресію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловився про свої очікування від саміту НАТО, який за кілька тижнів пройде в литовській столиці — Вільнюсі. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 29 червня.

За його словами, Україна має величезні очікування від цього заходу і світові лідери мають уже озвучити конкретні заяви стосовно майбутнього України та її безпеки від російської агресії.

"Крах "Будапештського меморандуму" (1994 р.), провальний Бухарестський саміт НАТО (2008 р.) були послідовними кроками до заохочення російського нападу на Україну", — йдеться в повідомленні.

Олексій Данілов також зазначив, що світ припустився двох помилок, які призвели до повномасштабної війни і третя така буде критичною. Історія доводить, що світова стабільність неможлива, якщо не вирішити безпекові питання України, адже Кремль може в майбутньому повторити свою агресію.

"Від майбутнього Вільнюського саміту очікуємо максимальну конкретику в стилі "анти-Будапешта", — підсумував Олексій Данілов.

Нагадаємо, 28 червня повідомлялося про те, що в НАТО анонсували новини для України на саміті у Вільнюсі. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що єдина дієва гарантія безпеки для України — членство в Альянсі, а на самому саміті для Києва підготували особливий сюрприз, який не стали розкривати.

21 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті НАТО можуть ухвалити "багаторічний пакет допомоги" для України, який остаточно завершить перехід ЗСУ від радянської моделі армії. Українські захисники воюватимуть із сучасною зброєю за стандартами НАТО.