Під Бахмутом загинув 25-річний командир підрозділу "Вовча зграя" з Волині (фото)

Ще у травні український захисник Олександр Філон був у рідному Ковелі та лишив мерії на згадку прапор "Вовчої зграї", а у червні його життя обірвалося на Донеччині.

Воїн з Ковеля Олександр Філон, який був командиром підрозділу "Вовча зграя", загинув у боях з російськими загарбниками на Донеччині. Про це у Facebook повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Мер міста не вірив у трагічну звістку. Він зізнався, що чекав офіційних підтверджень та не мав наміру повідомляти про смерть героя.

"Наш Саша. Наш воїн. Наша гордість…", – йдеться у дописі міського керівника.

Ігор Чайка зазначив, що зустрічався з Олександром у травні. Тоді він прийшов із побратимами та лишив мерії на згадку прапор "Вовчої зграї".

Біографія Олександра Філона

Філон Олександр Русланович народився 17 липня 1997 року у Ковелі. Навчався на факультеті "Фізичне виховання і спорт" у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з 2014 по 2019 рік. Представляв МГО Молодіжний Фонд "Наше Майбутнє". Також був учасником Революції гідності у 2013–2014 роках. У 2015-2016 брав участь у боях як солдат окремого загону спеціального призначення АЗОВ. З 2016-го – тренером із рукопашного гопаку у спортивному клубі "СІЧ". Виконував функції керівника ГО Цивільний Корпус АЗОВ Ковель. У 2019 році заснував та очолив Правильний простір ВАТРА, з 2020 року був блогером у виданні "Ковель media".

Його призвали на військову службу 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Він залишився вірним військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України загинув у Донецькій області. За інформацією "Ковель media" загинув командир штурмового підрозділу в районі Бахмута.

Нагадаємо, 22 червня стало відомо, що у боях з російськими загарбниками загинув 32-річний командир бойової машини Євгеній Брезицький. Він був депутатом сільської ради на Січеславщині.