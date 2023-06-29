США близькі до схвалення передачі ракет великої дальності ATACMS Україні, — WSJ

За даними джерела, Вашингтон вирішив розглянути можливість передачі Україні далекобійних ракет ATACMS через "внутрішні потрясіння" в Російській Федерації.

Сполучені Штати близькі до схвалення передачі ракет великої дальності ATACMS для України. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела.

Згідно з повідомленням видання, високопоставлений представник українського оборонного сектору заявив, що останніми тижнями Україна помітила позитивні сигнали, які вказують на зміну позиції США щодо передачі ракет ATACMS.

У світлі "внутрішніх потрясінь" у Російській Федерації, чиновники зі США та Європи, як зазначається, висловили думку про те, що настав час розглянути можливість передання Україні далекобійних ракет ATACMS і "натиснути на газ".

Зокрема, йдеться про невдалий "заколот" ватажка терористичної ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який відбувся минулими вихідними.

Рада національної безпеки Білого дому і Пентагон не відповіли на запит WSJ про коментар.

Нагадаємо, у лютому 2023 року, ЗМІ повідомляли, що США не можуть передати Києву далекобійні ракети ATACMS через їхній дефіцит. За інформацією журналістів, у Вашингтоні попередили українських колег, що у них немає зайвих армійських тактичних ракетних систем.

На початку травня міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що Сполучені Штати не передають Україні далекобійні ракети ATACMS, тому що у світі їх небагато, а також тому, що в Білому домі побоюються, що ЗСУ можуть завдати удару по території Росії.

На початку червня американські конгресмени внесли до парламенту резолюцію із закликом до адміністрації президента США Джо Байдена почати постачання далекобійних ракет ATACMS в Україну.