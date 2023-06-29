"В Україні перемагає свобода": кандидат в президенти США сенатор Майкл Пенс прибув до Києва

За інформацією журналістів, візит американського політика відбувся несподівано. Під час поїздки Пенс відвідав Бучу з Ірпенем, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

29 червня сенатор від Республіканської партії та 48-ий віце-президент Майкл Пенс прибув з візитом в Україну. Сенатор відвідав міста на Київщині та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про деталі події розповіло агентство Reuters.

У агентстві стверджують, що візит відбувся неочікувано. Втім сенатор дістався до Києва і відвідав Ірпінь, Бучу та Мощун. На світлинах, зроблених на місці подій, видно, як політик покладає квіти до меморіалу загиблим українцям.

Майкл Пенс покладає квіти біля меморіалу під Києвом

Після візитів до міст на Київщині сенатор зустрівся з президентом Зеленським. Очільник України опублікував коротке відео зустрічі з сенатором-республіканцем. Президент підтвердив, що важливо мати підтримку від обох партій Конгресу США, і подякував за допомогу. Окрема подяка пролунала призначалась діючому президенту США — демократу — Джо Байдену.

Зеленський коротко описав теми, які обговорив з сенатором Пенсом. Зокрема, торкнулись питань оборони, безпеки, вступу України до НАТО.

Зустріч Володимира Зеленського і Майкла Пенса у Києві 29 червня 2023 року

У свою чергу Майкл Пенс заявив, що він вірить в "мужніх борців, які даються відсіч російській агресії". Політик впевнений, що " в Україні перемагає свобода".

Майкл Пенс — перший кандидат в президенти США, який відвідав Україну, наголошує агентство. При цьому він є найближчим суперником свого однопартійця Дональда Трампа. Однак варто зазначити, що відстає від нього на 30 пунктів, пише Reuters.

Погляди сенатора на Путіна та війну РФ проти України відрізняються від поглядів Трампа. Свою позицію він ясно висловив під час дебатів, які відбулись 7 червня. Тоді сенатор Пенс назвав очільника Кремля військовим злочинцем, між тим як Трамп вважає росіянина "генієм".

Ставлення Майкла Пенса до Путіна та вторгнення РФ в Україну

Нагадуємо, США щомісяця відправляють в Україну все нові пакети військової підтримки. У крайньому пакеті, про який оголосили 27 червня, — ракети для ППО, засоби для розмінування та інше спорядження на загальну суму 500 млн дол.

Крім того американські політики натякають, що ЗСУ можуть отримати ракети ATACMS. При цьому видання WSJ припускає, що причина, через яку змінилась риторика посадовців, — заколот, який нещодавно влаштував Пригожин.