Допитували кілька днів: ЗМІ з'ясували, що зараз відбувається із Суровікіним

За даними журналістів, головкома ПКС РФ тримають в "одному місці", але не у в'язниці. При цьому слідчі ставляться до нього з обережністю, щоб не спровокувати лояльних йому військових.

Представники військової прокуратури Російської Федерації допитали командувача Повітряно-космічних сил РФ Сергія Суровікіна. Про це пише видання Bloomberg 29 червня, посилаючись на обізнане джерело.

Повідомляється, що російського воєначальника кілька днів допитували з приводу військового заколоту, розпочатого Євгеном Пригожиним.

Джерело також повідомило журналістам, що Сергія Суровікіна зараз утримують в "одному місці", уточнивши, що йдеться не про в'язницю. За словами інформатора, слідчі обережно ставляться до генерала, оскільки побоюються конфлікту з лояльними йому військовослужбовцями.

У публікації сказано, що Євген Пригожин раніше позитивно висловлювався в бік глави ВКС РФ, водночас критикуючи інших представників Міноборони Росії.

Затримання Суровікіна: що відомо

Як зазначають журналісти, востаннє Сергій Суровікін давав про себе знати на відео, в якому закликав ПВК "Вагнер" припинити повстання.

За даними The Moscow Times від 28 червня, джерело в Міноборони РФ підтвердило арешт Сергія Суровікіна. Журналісти вважають, що глава ВКС РФ обрав сторону Євгена Пригожина під час заколоту.

Арешт Сергія Суровікіна також підтвердили у виданні Financial Times. За їхніми даними, його затримали, оскільки Кремль розправляється з прихильниками Євгена Пригожина, який влаштував минулого тижня військовий заколот у РФ.

Водночас дочка Сергія Суровікіна заявила 29 червня, що головнокомандувач Військово-космічних сил Росії перебуває на робочому місці, а ніякого арешту, про який писали ЗМІ, не було.