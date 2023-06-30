Контрнаступ ЗСУ: адміністрація Байдена може передати Україні касетні боєприпаси, — CNN

За словами журналістів, касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ провести успішний контрнаступ, оскільки лінії оборони ЗС РФ виявилися надійнішими, ніж передбачалося.

Адміністрація Байдена серйозно розглядає можливість передачі касетних боєприпасів Україні, щоб ЗСУ досягли кращих результатів під час контрнаступу. Про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела.

"Це, безсумнівно, матиме значний вплив на поле бою", — сказало журналістам джерело.

За його словами, найближчим часом очікується остаточне рішення Білого дому, і що в разі його схвалення зброю може бути включено в новий пакет військової допомоги вже наступного місяця.

Видання пише, що українські офіційні особи підштовхують США до постачання боєприпасів ще з минулого року. Передбачається, що це допоможе скоротити чисельну перевагу Росії в артилерії.

Раніше, за словами журналістів, у Вашингтоні не хотіли надавати Україні касетні боєприпаси, тому що вони Штати, разом із Німеччиною, Францією та Великою Британією написали заборону на їхнє використання. Так, ця зброя під час вибуху розкидає маленькі "бомби" по великих площах. Маленькі бомби можуть не вибухнути під час удару, а тому в довгостроковій перспективі становлять небезпеку для цивільного населення.

Однак, як повідомляється, російські лінії оборони виявилися укріпленими краще, ніж передбачалося. Касетні боєприпаси, які США накопичили у великих кількостях з моменту їхнього поступового виведення з експлуатації у 2016 році, можуть допомогти заповнити ЗСУ провести успішний контрнаступ.

Представник Білого дому сказав журналістам, що касетні боєприпаси не будуть новим видом зброї для ЗСУ. За його словами, і українські, і російські сили використовували касетні боєприпаси під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, що в Пентагоні не підтверджують планів передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Прессекретар Пентагону Патрік Райдер також прокоментував ситуацію у РФ після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Також повідомлялося, що в Конгресі нагадали Путіну про міжконтинентальні ракети США у відповідь на ядерний шантаж. Як розповів конгресмен Дон Бейкон, у США є 400 міжконтинентальних балістичних ракет. І очільнику Кремля Путіну потрібно пам'ятати про це, коли він починає ядерний шантаж.