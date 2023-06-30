Міноборони РФ хоче взяти під контроль найманців ПВК "Вагнер", — ISW

За словами аналітиків, у Кремлі хочуть, щоб "вагнерівці" продовжили діяти за кордоном, зокрема в країнах Африки й в Сирії, але не як самостійне угруповання.

Після військового бунту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Міністерство оборони РФ хоче взяти найманців під свій контроль. При чому це стосується навіть тих підрозділів, які діють у Сирії. Про це заявили аналітики з американського Інституту дослідження війни (ISW).

У новому звіті від 29 червня йдеться про те, що, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін вилетів до Дамаска, щоб повідомити президенту Сирії Башару Асаду, що "вагнерівці" не діятимуть як незалежна організація. Найманці прибули на російську військову базу в Латакії.

Крім того, як повідомляється, що представники МЗС Росії повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Арканжу Туадеру і керівництву Малі, що ПВК "Вагнер" продовжить свою діяльність у їхніх країнах. Але, як передбачається, під контролем безпосередньо Кремля.

За словами аналітиків, "націоналізація" ПВК "Вагнер" допоможе Міністерству оборони Росії включити найманців у регулярні Збройні сили. Однак закордонна діяльність "вагнерівців" не буде сильно змінена.

У звіті йдеться про те, що угода, яку укладено за посередництва білоруського політика Олександра Лукашенка, усуне ПВК "Вагнер" як "незалежного гравця". Однак Кремль безпосередньо ще не показав, що готовий націоналізувати найманців. Керівництву РФ, можливо, ще належить визначити, яким курсом рухатиметься діяльність "вагнерівців".

Нагадаємо, що раніше журналісти повідомили, що Міноборони РФ не може замінити ПВК "Вагнер" в Африці. Як зазначають експерти, у Кремлі не наважуються розпустити, замінити або реформувати ПВК "Вагнер" навіть після спроби військового заколоту.

Крім того, Пригожина досі підтримує майже третина росіян. До бунту дії "кухаря Путіна" схвалювали 58%, зараз таких залишилося вдвічі менше.