ЗСУ захопили стратегічну ініціативу під Бахмутом, — ISW (карта)

Минулої доби українські війська досягли успіху на Бахмутському напрямку, через що росіянам довелося відступати. ЗС РФ проводили наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк.

На Бахмутському напрямку зараз активно проводиться широкомасштабний наступ українських військових. У результаті операції, ЗСУ змогли просунутися на відстань 1200 і 1500 метрів у напрямку населених пунктів Кліщіївка та Курдюмівка відповідно. Російські війська, зазнавши значних втрат, змушені відступати. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській і Луганській областях

29 червня російські та українські війська здійснювали обмежені наземні атаки на території, що знаходиться на південь від міста Кремінна.

За інформацією, наданою Українським Генштабом, російські війська провели невдалі наступальні операції поблизу населених пунктів Роздолівка (на відстані 32 км на південний захід від Кремінної) і Білогорівка (на відстані 12 км на південь від Кремінної).

Водночас російський військовий блогер заявив, що українські сили атакували позиції Російської Федерації поблизу міста Кремінна.

Ситуація в Харківській і Луганській областях

Бої в Донецькій області

Український Генштаб офіційно заявив про захоплення українськими військами стратегічної ініціативи на Бахмутському напрямку і про широкий наступ у цьому районі.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, повідомила, що Збройні Сили України успішно просунулися на 1200 метрів у напрямку Кліщіївки та на 1500 метрів у напрямку Курдюмівки. Вона також зазначила, що російські сили в цьому районі проводять контратаки, проте в деяких районах вони були змушені відступити після зазнаних втрат.

Денис Ярославський, командир розвідувальної роти 57-ї бригади Збройних Сил України, заявив, що українські війська успішно звільняють населений пункт Кліщіївку, де наразі відбуваються інтенсивні бої. Він також зазначив, що ЗСУ витіснили російські війська з позицій на західній околиці міста Бахмут і тривають бої поблизу населеного пункту Берхівка. Звільнення домінуючих висот у Берхівці та Кліщіївці дасть змогу українським силам оперативно оточити російські сили в місті Бахмут.

Російський військовий блогер стверджував, що українці просунулися вздовж траси Е-40 (Бахмут-Слов'янськ) поблизу Залізнянського і вели наступальні дії в напрямку Ягідного і Парасковіївки.

Згідно з повідомленням полковника Сергія Череватого, представника Східного угруповання військ України, російські війська перекинули невизначений полк Повітряно-десантних військ із району Кремінної на Бахмутський напрямок із метою посилення російських сил у цьому районі.

Крім того, 29 червня російські війська проводили обмежені наступальні дії на ділянці фронту між населеними пунктами Авдіївка та Донецьк.

Бої в Донецькій області

"Південна вісь"

Згідно з інформацією, представленою заступницею міністра оборони України Ганною Маляр, українські сили просунулися на 1300 метрів у західній частині Донецької області та східній Запорізькій області, де вони встановили нові позиції в напрямку Рівнепіль-Володине.

Джерело РФ стверджувало, що, за його даними, українські сили закріпилися на нових позиціях біля населеного пункту Приютне, а війська Російської Федерації безуспішно атакували ці позиції зі Старомайорського на Рівнопільському напрямку. Посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, він стверджував, що на цих кадрах можна нібито бачити дії підрозділів російської 127-ї мотострілецької дивізії поблизу Веремівського виступу.

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Південна вісь

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